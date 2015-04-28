В результате оползня в Афганистане 52 человека пропали без вести

В результате оползня на северо-востоке Афганистана без вести пропали 52 человека (среди них – 25 женщин и 22 ребенка), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Предположительно, все они погибли, передает Agence France-Presse.
"По последним данным, были разрушены 100 домов, судьба 52 жителей неизвестна", – заявил представитель провинции Бадахшан (Badakhshan) Лал Мохаммед Ахмадзай (Lal Mohammad Ahmadzai).
Оползень сошел в районе Хавхан, недалеко от границы с Таджикистаном. По словам представителей местных властей, попасть в эту область можно только на вертолете.
Сели и оползни нередко становятся причиной гибели людей в Афганистане. В июне 2014 года сильные дожди, ставшие причиной оползней на севере страны, унесли жизни 54 человек.
В мае 2014 года жертвами селя, сошедшего на афганскую деревню Хобо-Барик, стали более двух тысяч человек. Еще не менее четырех тысяч человек лишились крова.
