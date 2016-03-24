В результате опрокидывания бензовоза произошел разлив ГСМ в Кокшетау
В Кокшетау опрокинулась автоцистерна с ГСМ, из-за чего пострадала девушка. 500 литров отработанных горюче-смазочных материалов разлились на дороге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
ДТП произошло на ул. Шагалалы, возле дома номер 56. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате отработанное масло разлилось по улице.
Сообщается, что девушка отравилась парами ГСМ. Она была госпитализирована в городскую больницу. По информации врачей, ее состояние удовлетворительное.
На месте ДТП проводятся аварийные работы: залитую маслом территорию посыпают песком.