В результате пожара в Кокшетау один ребенок скончался, двое детей – в тяжелом состоянии

В квартире в одном из домов в микрорайоне Сарыарка в Кокшетау произошел пожар, в результате которого 1 ребенок скончался, а двое находятся в реанимации, передает Kazpravda.kz.
"13 июня в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Сарыарка были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии трое детей. Двое из них, 2010 и 2013 годов рождения, в 23:09 часов были доставлены службой скорой помощи. Оба получили термические ожоги 3-4 степени, то есть пострадало 80 и 90% тела. По состоянию на утро сегодняшнего дня их состояние крайне тяжелое, есть угроза жизни. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Выжить после таких ожогов весьма сомнительно. А жизнь третьего ребенка, 2015 года рождения, врачи не смогли спасти», - сообщили в управлении здравоохранения области.
В ведомстве отметили, что 5-летний ребенок скончался до прибытия в Акмолинскую областную многопрофильную детскую больницу.
В настоящее время пожарные устанавливают причину пожара.
"По предварительной информации трое детей остались дома со старшей сестрой 1999 г.р., родители уехали на похороны. Сестра вышла в магазин за продуктами, именно в это время случился пожар в квартире. Причину пожара устанавливаем. Пожарные на месте возгорания были через три минуты после вызова. Пожар локализован в 22-52 и ликвидирован через четыре минуты. На место пожара выезжали- 20 сотрудников ДЧС, 12 сотрудников управления полиции и скорая помощь, - рассказал и.о начальника ОЧС города Кокшетау Максим Шатковский.
