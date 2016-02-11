В результате схода поезда в Египте пострадали 36 человек

Фото с сайта myfresh.tv
Пассажирский поезд сошел с рельсов в провинции Египта Бени-Суэйф, перевернулись два вагона, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на mk.ru.
Как сообщают местные СМИ, авария произошла вечером 10 февраля на маршруте Асуан – Каир. На одном из железнодорожных переездов поезд столкнулся с находившимся на пути цементным блоком.
Для извлечения пострадавших из деформированных вагонов потребовались десятки машин скорой помощи.
В результате пострадали несколько десятков человек, 36 из них были доставлены в больницы.
Спасатели извлекают пострадавших из искореженных вагонов.