В результате столкновения нескольких машин погибли семь человек в США

В результате ДТП в районе города Гейнсвилл американского штата Флорида погибли семь человек, сообщает РБК со ссылкой на ABC.
По данным телеканала, столкнулись две фуры, пассажирский фургон и легковой автомобиль. В результате аварии на трассу вылилось 50 галлонов (около 190 л) дизельного топлива, которое загорелось. К настоящему моменту пожар удалось потушить.
По данным пожарной службы округа Алачуа, в аварии погибли шесть человек, еще восемь пострадали.
В начале декабря в штате Арканзас в ДТП попал автобус с детской командой по американскому футболу. В результате погиб один человек, еще около 40 пострадали. По данным местных СМИ, детям, ехавшим в автобусе, было от восьми до 12 лет.
По данным телеканала, столкнулись две фуры, пассажирский фургон и легковой автомобиль. В результате аварии на трассу вылилось 50 галлонов (около 190 л) дизельного топлива, которое загорелось. К настоящему моменту пожар удалось потушить.
По данным пожарной службы округа Алачуа, в аварии погибли шесть человек, еще восемь пострадали.
В начале декабря в штате Арканзас в ДТП попал автобус с детской командой по американскому футболу. В результате погиб один человек, еще около 40 пострадали. По данным местных СМИ, детям, ехавшим в автобусе, было от восьми до 12 лет.