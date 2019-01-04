В результате столкновения нескольких машин погибли семь человек в США

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Фото из открытых источников
В результате ДТП в районе города Гейнсвилл американского штата Флорида погибли семь человек, сообщает РБК со ссылкой на ABC.    

По данным телеканала, столкнулись две фуры, пассажирский фургон и легковой автомобиль. В результате аварии на трассу вылилось 50 галлонов (около 190 л) дизельного топлива, которое загорелось. К настоящему моменту пожар удалось потушить.

По данным пожарной службы округа Алачуа, в аварии погибли шесть человек, еще восемь пострадали.

В начале декабря в штате Арканзас в ДТП попал автобус с детской командой по американскому футболу. В результате погиб один человек, еще около 40 пострадали. По данным местных СМИ, детям, ехавшим в автобусе, было от восьми до 12 лет.

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