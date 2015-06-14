В результате стрельбы на свадьбе в Нью-Йорке пострадали 5 человек

В мире
В Нью-Йорке на свадебном торжестве произошла стрельба. В результате пострадали 5 человек, 4 из них госпитализированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Росбалт".

Ранения гости получили после того, как нечаянно выстрелил пистолет одного из гостей, который он принес на мероприятие.

Один из гостей достал пистолет, и оружие выстрелило, нанеся огнестрельное ранение гостье торжества. Женщина получила легкое ранение в голову. Еще 4 человека пострадали от осколков битого стекла, разлетевшихся по залу. 

Медицинские работники предоставили первую помощь пострадавшим на месте происшествия, один мужчина отказался от помощи специалистов. В целом, как заверили врачи, жизни пострадавших опасность не угрожает.

Стрелявшего мужчину сотрудники полиции задержали и поместили в изолятор. Будут ли ему предъявлены обвинения, пока неизвестно. Правоохранители занимаются расследованием данного происшествия.

Waldorf Astoria находится в центральном районе Нью- Йорка – Манхэттене. Она открылась в 1931 году и считается одной из самых фешенебельных гостиниц в мегаполисе. Президенты США, приезжая в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН, нередко останавливаются именно в ней.

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