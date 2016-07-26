В результате взрыва на военном заводе в Азербайджане ранены 20 человек
Мощный взрыв прогремел на одном из заводов министерства оборонной промышленности Азербайджана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz
В Центральную больницу города Ширвана доставлены 20 человек, пострадавших в результате взрыва на одном из заводов министерства оборонной промышленности Азербайджана.
"Сейчас в больнице города Ширвана находятся 20 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь. После детального обследования пострадавших будет определено, нужно ли их перевозить для дальнейшего лечения в Баку", – сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения.
Причина взрыва пока не установлена. Работа в данном направлении ведется.