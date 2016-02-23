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В РГП «ҒЫЛЫМ ОРДАСЫ» СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КИНОКЛУБА «АМАНАТ»
Байтенова Н.Ж. д.филос.н., профессор кафедры религиоведения и культурологии
Открывая мероприятие, генеральный директор РГП «Ғылым ордасы» Р.О. Карибжанова рассказала о целях и планах работы киноклуба, направленных на ознакомление с шедеврами казахстанского кинематографа, а также на популяризацию и продвижение отечественных фильмов. В программу войдут новые фильмы киностудии «Казахфильм». Показы в киноклубе «Аманат» будут проходить не реже одного раза в месяц для ученых, видных деятелей культуры и молодежи.

В честь открытия киноклуба, зрителям представили новую историческую драму «Аманат». В центре событий – рассказ о судьбе выдающегося ученого, автора книги «Казахстан в 20-40 годы XIX века» Ермухана Бекмаханова, осужденного на 25 лет за свои труды об национально-освободительном движении Кенесары Касымова. Действие фильма разворачивается в трех временных отрезках: в середине XIX века, в середине ХХ века и в конце 60-х годов ХХ века.

На открытии киноклуба и премьерном показе фильма присутствовали представители киностудии «Казахфильм», видные общественные и культурные деятели, а также профессора. Байтенова Н.Ж., Рысбекова Ш.С и докторанты первого курса
кафедры религиоведения и культурологии КазНУ им. аль-Фараби. Для Казахского Национального университета наследие Ермухана Бекмаханова очень значимо. В свое время ученый стал первым доктором исторических наук из числа казахов, основателем первой кафедры истории Казахстана в республике, которая, к слову, находилась в КазГУ им.С.М.Кирова.

Ермухан Бекмаханов, являясь автором работ по этнографии, истории, литературе, правовым наукам, истории религии и культуры казахов.

Оставил огромное научное наследие, которое сегодня бережно хранит КазНУ им. аль-Фараби.

Картину на премьерном показе представил автор сценария и режиссер фильма, Сатыбалды Нарымбетов выступил перед зрителями и рассказал о том, как был задуман и создавался фильм.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня на открытии киноклуба «Аманат» и представить Вашему вниманию наш одноименный фильм. К этому фильму я шел долго. Сценарий несколько раз переписывался. Сложность для меня состояла в том, что люди, о которых я собирался снимать свое кино, до сих пор живы, а с женой Бекмаханова, Халидой Адамовной, я дружу уже много лет. Я использовал не только архивные материалы, но и дневники, и личную переписку историка. Этот фильм – мой долг, я так к нему отношусь» - сказал режиссер.

Открытие киноклуба и премьерный показ фильма посетили народный артист РК, лауреат Государственной премии Асанали Ашимов, представители киностудии «Казахфильм», видные общественные и культурные деятели, а также жена ученого Халима Бекмаханова, по словам которой: жизнь ее мужа нашла достойное воплощение на киноэкране.

«Когда я смотрела фильм, передо мной словно прошли все 20 лет жизни с Ермуханом. Настолько великолепно актеры сыграли наши отношения. Ермухан Бекмаханов был сильным человеком, смелым и ответственным, но при этом умел любить. Он любил жизнь, красоту, историю. Это очень светлое кино» - сказала Халима Адамовна.

Научной библиотекой и архивом РГП «Ғылым ордасы» к мероприятию была организована выставка редких изданий, писем и документов, посвященная жизнедеятельности Ермухана Бекмаханова.

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