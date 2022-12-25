В Риддере организовали оригинальный флешмоб «АвтоЕлка»

Символ Нового года из 54 автомобилей построили в Риддере, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Yknews.kz .

Фото: Yk-news.kz

Композиция получилась внушительных размеров. Ее выстроили из 54 машин и одного мотоцикла.

Когда все транспортные средства зажгли фары и "елка" замигала огнями, с высоты это получилось очень зрелищно.

Организатором праздничного флешмоба, который, кстати, проводится в городе уже восьмой год подряд, выступил автомобильный клуб "CRAZY RACING".