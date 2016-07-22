​В Рио-де-Жанейро мы едем побеждать

– Мырзагали Куланович, ваши подопечные проводят завершающую подготовку перед поездкой в Южную Америку, расскажите, пожалуйста, каков настрой?

– Настрой хороший. В начале каждого года и накануне крупных соревнований мы проводим учебно-тренировочные сборы в условиях среднегорья в Академии бокса АИБА, недалеко от Алматы. Закладываем основы общефизической подготовки, чтобы подвести ребят к пику перед важными соревнованиями. С 20 июня по 2 июля ребята занимались улучшением своих функциональных возможностей, а заключительный этап подготовки к Олимпиаде проходит в столичном Центре бокса, где с нами совместно проводят сборы боксеры-профессио­налы.

Свою помощь в подготовке нам оказывает и Канат Ислам, с которым прибыли несколько человек. С ними мы работаем на ринге. Основной упор сделан на технико-тактическую подготовку ребят. Боксеры, которым предстоит защищать честь страны на Олимпийских играх, проводят спарринги с разносторонними соперниками, это идет им на пользу.

– Вы уже второй цикл тренируете национальную дружину. Какие качественные изменения в плане организации процесса в подготовке сборной могли бы отметить за прошедший период?

– Могу сказать, что очень сложно удерживаться на вершине на протяжении длительного времени. Бокс развивается стремительно, соперники не стоят на месте. Чтобы не сойти с завое­ванных позиций, руководством КФБ была проделана большая и кропотливая работа по обеспечению материально-технической базы, включающей в себя соблюдение тысячи мелочей, без которых нельзя на равных конкурировать с лучшими представителями в нашем виде спорта. Казахстанская федерация бокса совместно с государственными органами управления шли навстречу нашим пожеланиям и создали, можно сказать, идеальные условия для плодотворной работы. Инвентарь, медико-биологическое сопровож­дение, научный подход – все это есть в распоряжении боксеров.

Не только члены национальной ­команды имеют возможность повышать свое мастерство в таких условиях, но и представители молодежных и юношеских команд могут с максимальным эффектом заниматься под присмот­ром опытных специалистов, причастных к спорту отраслей. Такое внимание накладывает дополнительную ответственность. Все представители тренерского штаба и наши подопечные, наблюдая, как обстоят дела в мире бокса и какое отношение демонстрируют к нам на родине, понимают, что мы должны постоянно оправдывать такое внимание своим трудом и выступлениями на международной арене.

Особо хочу сказать о поддержке народа Казахстана, который после Лондона еще больше обращает внимание на сборную, внимательно следит за нашими выступлениями за границей. Где бы мы ни были, всегда в зале присутствуют наши соотечественники. Нас узнают на улице, благодарят за победы в прошедших турнирах, искренне желают побед как на Олимпиаде, так и на любых других соревнованиях. Ответственность после признания народа просто высочайшая.

В составе сборной есть как призеры Олимпиады в Лондоне, так и других престижных соревнований, таких как чемпионаты мира и Азии или другой престижный турнир. Опыт выступления накопился немалый. Несмотря на молодость отдельных ребят, в их послужном списке значатся победы над титулованными спортсменами из разных стран. Все это дает бесценный багаж знаний, которым нас обеспечили руководители казахстанского спорта и бокса, с которым мы подходим к Рио-де-Жанейро. Нет особой необходимости мотивировать боксеров, мы видим, что они настроены решительно и готовы к покорению Олимпийской вершины. Все горят огромным желанием вернуться на родину с высоко поднятой головой, ответив взаимностью за народную любовь к этому виду спортивного единоборства.

Эта команда является, пожалуй, самой сильной за последнее десятилетие в казахстанском боксе. Биржан Жакипов, Данияр Елеусинов, Адильбек Ниязымбетов, Иван Дычко – старожилы этой сборной, имеющие опыт участия в том числе и четыре года назад в Лондоне. Остальные наши ребята ничем не хуже, также мотивированы и горят желанием оправдать ожидания народа. Однозначно, мы едем в Бразилию, чтобы подтверждать авторитет казахстанской школы бокса.

– Круг фаворитов Олимпийского боксерского турнира за последние годы как-то расширился, или претендентов на медали можно искать из числа призеров прошлых лет?

– Каждый континент имеет несколько стран, боксеры которых являются представителями авторитетной в мире школы. Например, американский континент на протяжении многих лет успешно характеризуют такие страны, как Куба, США, Венесуэла, Мексика. Европейскую школу бокса нельзя представить без посланцев России, Англии, Ирландии, Италии, Франции, Украины и Азербайджана. В Азии всегда были сильны ребята из Узбекистана, Монголии, Китая, Индии, Филиппин, ну и, конечно же, Казахстана. Сейчас даже с африканцами надо считаться, просто так победу никто не отдаст. Из года в год, на любых соревнованиях из числа боксеров из разных стран выходят призеры и победители. Вполне вероятно, что в Рио-де-Жанейро история повторится.

– Наверняка вы досконально изу­чаете соперников, кто из противников вызывает наибольшее уважение?

– Конечно, это в первую очередь кубинцы. Однако в каждой весовой категории есть сильные бойцы из разных стран. Конечно, мы их всех неплохо знаем, по каждому есть персональное видео, хорошо изучены как сильные, так и слабые стороны. Готовим к возможной встрече каждого представителя в том или ином весе, вырабатываем по каждому стратегию и тактику ведения поединка.

– На кого из наших боксеров вы больше всего рассчитываете в плане его возможного восхождения на пьедестал, от кого казахстанским болельщикам ждать медалей?

– Это Олимпийские игры. Не всегда может выиграть тот, на кого делаешь ставку, в этом я убедился на предыдущей Лондонской Олимпиаде. Безу­словно, мы примерно знаем возможности каждого из наших подопечных, но я не хотел бы указывать сейчас поименно на того или иного члена сборной. Отрадно, что у нас есть представительство в каждом из десяти весов. Всего примут участие в турнире 250 боксеров. Вряд ли кто-либо из них желает отправиться в Рио-де-Жанейро в роли туристов, поэтому в каждом бою придется нелегко, нужно будет выкладываться максимально. Перед всеми цель, состоящая из 40 медалей: десяти золотых, десяти серебряных и двадцати бронзовых.

Я не могу заявить, что та или другая награда ждет конкретного из моих подопечных. Это же спорт, и здесь нельзя заранее предугадать исход противостояния. Столько нюансов и мелочей невозможно учесть даже при самой кропотливой подготовке. Я могу еще раз озвучить наш план по золотым наградам. Мы будем стремиться к тому, чтобы как минимум выиграть две золотые медали. Повторюсь, каждый из десяти участников Олимпийского турнира может «выстрелить» и достигнуть вершины. Выделять кого-то нельзя, все работают, у каждого есть мечта, с которой он живет последние годы. Как я уже говорил, у них есть все, чтобы выиграть и достичь главной в жизни вершины.

– Некоторые болельщики, да и отдельные специалисты после двух серебряных медалей последнего чемпионата мира в Катаре отнеслись критически к подобному достижению. Однако наш олимпийский чемпион Сиднея Ермахан Ибраимов сказал, что это даже хорошо и этот фактор позволит усыпить бдительность конкурентов. А как вы по прошествии времени оцените выступление сборной на чемпио­нате мира?

– Скажу, что не многое в той или иной ситуации зависит от спортсмена. По большому счету, все в руках Всевышнего. Да, не получилось выиграть золотые медали в Катаре, мы рассчитывали на то, что не останемся без наград высшего достоинства. Наш тренерский штаб провел определенную работу над ошибками, учли все недостатки. У каждого спортсмена может быть спад, человек не всегда бывает готов на сто процентов. Это был промежуточный этап перед олимпийским годом. Заверяю болельщиков, что мы подходим к Олимпийским играм во всеоружии, каждый боксер проделал объемную работу. Поэтому мне не хотелось бы говорить о том выступлении, все мои мысли, как и моих ребят, нацелены на август 2016 года.

– В свете последних допинговых скандалов, в эпицентре которых оказались казахстанские штангисты, хотелось бы узнать ваше мнение. Каким образом наши боксеры защищены от постороннего вмешательства, происков, направленных на дискредитацию нашего спорта? Ведь не секрет, что после того, как наши лидеры сборной по тяжелой атлетике не выступят на Олимпиа­де, определенная нагрузка по выполнению медального плана ложится на плечи боксеров. Ведется ли какая-то работа для того, чтобы наши ребята были осторожны в употреблении различных напитков, посторонней еды, в которую можно подмешать запрещенные препараты?

– Ситуация, в которой оказались наши штангисты, не может не отра­зиться и на нашем настроении. Мы также сопереживаем и надеемся, что наши мастера штанги выйдут из этой истории с минимальными потерями, и те, кому посчастливится выйти на помост в Рио-де-Жанейро, докажут состоятельность казахстанской школы тяжелой атлетики.

В своей команде мы также поднимали данный вопрос. Будем соблюдать все меры предосторожности, и хочу сказать, что мне понятны ваши переживания. Мы постараемся не дать повод для того, чтобы очернить казахстанский бокс. Со своей стороны мы не против дополнить копилку олимпийской сборной медалями самого высокого достоинства сверх запланированного. Но пусть медальный зачет будет состоять из наград, которые штангисты выиграют сами за себя, а боксеры со своей стороны ответят за свой вид спорта. А все вместе мы поднимем авторитет казахстанского спорта еще выше.