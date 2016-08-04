​В Рио-де-Жанейро поднят флаг Казахстана!

Весь спортивный мир в ожидании XXХI летней Олимпиады, которая стартует в бразильском Рио-де-Жанейро. Свыше 10 500 спорт­сменов из 207 стран мира (в том числе впервые из Косово и Южного Судана) разыграют 306 комплектов медалей.

Накануне стартов в Олимпийской деревне состоялась церемония поднятия флага Республики Казахстан. На торжественном мероприятии директор деревни Марио Силенти, а также представители Международного олимпийского комитета пожелали атлетам красивых побед, а болельщикам – ярких впечатлений.

Вместе с Казахстаном в этом зрелищном действе приняли участие и члены делегаций Испании, Турции, Сейшельских Островов и Чада. Но после исполнения олимпийского гимна именно флаг нашей страны был первым поднят на флагшток. Надеемся, что это – добрая примета, которая приведет казахстанских атлетов к победам­ в состязаниях.

Вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков отметил торжественность данного момента: в олимпийском Рио-де-Жанейро был поднят один из главных атрибутов государства и исполнен гимн нашей страны. В интервью журналистам он сказал, что для отечественных атлетов созданы все условия, теперь им предстоит подтвердить мастерство на деле.