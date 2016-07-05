В Рио-де-Жанейро представили официальный гимн Олимпийских Игр

Видеоролик с официальной песней Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро появился на YouTube. Композиция называется "Alma e Coração" ("Душа и сердце").
Исполнителями песни стали рэпер Прожота и звезда самбы Тиагиньо. Песня будет официальной музыкальной темой Игр, которые пройдут с 5 по 21 августа. В видеоролике, сопровождающем песню, чередуются живописные виды Рио-де-Жанейро и кадры тренировок молодых бразильских атлетов.
Напомним, главной музыкальной темой предыдущих летних Игр, которые прошли в Лондоне, была композиция "Survival" группы Muse.