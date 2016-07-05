В Рио-де-Жанейро представили официальный гимн Олимпийских Игр

Спорт
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Фото из kaztrk.kz
Представлена официальная песня Олимпиады в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vistanews.ru.

 Видеоролик с официальной песней Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро появился на YouTube. Композиция называется "Alma e Coração" ("Душа и сердце").


Исполнителями песни стали рэпер Прожота и звезда самбы Тиагиньо. Песня будет официальной музыкальной темой Игр, которые пройдут с 5 по 21 августа. В видеоролике, сопровождающем песню, чередуются живописные виды Рио-де-Жанейро и кадры тренировок молодых бразильских атлетов.

Напомним, главной музыкальной темой предыдущих летних Игр, которые прошли в Лондоне, была композиция "Survival" группы Muse.

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