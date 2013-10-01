В ритме джаза…

Перед началом концерта состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Казахстане Рокас Бернотас и деятели казахстанской культуры.

– Казахстан всегда являлся и является для нас стратегическим партнером в Центральной Азии. Мы очень ценим сложившиеся между нашими странами добрые отношения и намерены развивать их и впредь, – сказал Рокас Бернотас. – В рамках расширения культурных связей мы представляем на суд казахстанских любителей музыки концерт квартета Egidijus Buozis Qartet – яркого представителя современного литовского джаза…

Названный по имени своего основателя и художественного руководителя Эгидиуса Буожиса квартет существует с 2001 года. Состав участников с годами претерпевал изменения, но нынешний Egidijus Buozis Qartet – это не только группа профессиональных музыкантов, но, что более важно для Эгидиуса, коллектив единомышленников. В концерте прозвучали как авторские композиции Буожиса, так и классические джазовые произведения. Зрители по достоинству оценили мастерство каждого из музыкантов. Да и как было остаться равнодушными к виртуозной и интеллектуальной игре пианиста Эгидиуса Буожиса, к сочному тембральному окрасу трубы Валериюса Рамошки, к легкости и красоте гибких сольных импровизаций контрабасиста Эугениюса Канэвичюса и не ощущать единый музыкальный пульс от ударных Дарюса Рудиса?

Взволнованные столь теплым приемом алматинской публики, музыканты пообещали вернуться сюда с концертами еще не раз.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

