В ритме нового времени

В Национальном музее проходит персональная выставка члена Союза художников Казахстана Ботагоз Толеш под названием «Жаңару. Обновление».

Выросшая в семье художников, она стала продолжателем творческих традиций. С самого детства Ботагоз приобщалась к искусству. В отличие от отца, известного казахстанского скульптора Шокана Толеша, она реализовала свое дарование в таком непрос­том виде декоративно-прикладного искусства, как гобелен.

На вернисаже депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай подчеркнул, что данная выставка соответствует духу времени.

– Приятно знакомиться с творчеством таких молодых талантливых представителей искусства, как Ботагоз Толеш, которые осваивают новые жанровые форматы и постоянно экспериментируют. Благодаря им, по словам Главы государства, казахстанская культура приобретает глобальное звучание. Гобелены Ботагоз известны уже за пределами нашей страны, и у ее творчества есть немало последователей, – сказал он.

Ученый секретарь Национального музея Саялбек Гиззатов отметил, что название выставки «Жаңару. Обновление» созвучно и отражает идеологию Нового Казахстана. Ведь сейчас идет не только обновление государства и общества, но и обновление искусства, также реализующего задачи воспитания нравственности и патриотизма.

Излюбленная тема Ботагоз Толеш – движение. Это полет птиц, прогулки, движение мысли, мечты. В ее произведениях нашли отражение и звуки музыки, и бескрайние казахские степи. Автор создает свой мир метафорических изображений. Мастерски владеет линией и цветом, уверенно стилизует рисунок, избегая подробностей, избыточности натурных реалий.

Персональные выставки Ботагоз Толеш проходили во многих городах Казахстана, а также в Болгарии, Турции, Польше. Ее работы находятся в частных коллекциях Казахстана, Великобритании, США, Италии.

– Помимо художественного ткачества – гобелена – меня интересуют графика и живопись, которые тоже представлены в экспозиции, – сказала Ботагоз Толеш. – Несмотря на все катаклизмы и катастрофы, природа имеет способность поглощать их и с течением времени восстанавливаться: вновь растет трава, цветут цветы, появляются животные. Это и есть обновление. Пусть оно проходит в трудной борьбе и на это уходят порой долгие годы, но это непременно происходит. Такие моменты и являются главными в моем творчестве. Я верю, что придет время, когда закончатся войны и наступит мирная жизнь на всей планете.