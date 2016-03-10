В РК пассажирам будут представлять машинистов поездов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
"С 10 марта этого года на вокзалах крупных городов, внеклассных станций и станций первого класса будут озвучивать фамилию, имя, отчество и классность машинистов, ведущих пассажирские поезда", – говорится в сообщении.
На казахстанской железной дороге трудится более 16 тысяч работников локомотивных бригад.
Профессия машиниста локомотива является одной из наиболее важных и ответственных на железнодорожном транспорте. Она требует наличия определенных умений и навыков, позволяющих, в первую очередь, обеспечить безопасную доставку пассажиров и грузов. "Чтобы стать машинистом высокого класса, требуются годы. Вначале нужно отработать помощником машиниста, затем, зарекомендовав себя как ответственный и положительный работник, отучиться в дортехшколе. Получив права на управление локомотивом, нужно пройти "обкатку" под чутким руководством опытного машиниста-наставника и инструктора и только потом машинисту присваивается третий класс и доверятся вождение грузового поезда", – отмечается в пресс-релизе.
Пассажирские поезда водят опытные машинисты с солидным стажем работы второго или первого класса квалификаций.
В АО "Локомотив" 2016 год объявлен Годом машиниста.