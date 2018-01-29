В РК предлагают ограничить ношение одежды, препятствующей распознаванию лица
Лаура Тусупбекова
Ограничить ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, в общественных местах предлагают в Казахстане. Соответствующие поправки по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений презентовал сегодня в Мажилисе министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Норма распространяется как на граждан Казахстана, так и на иностранных граждан, исключая граждан с дипломатическим иммунитетом", – сказал Нурлан Ермекбаев, добавив, что это международная практика.
Кроме того, предлагается ограничить использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов и предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям, а также распространение их идеологии.
Помимо этого, вносятся нормы по обеспечению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений.
"Сегодня финансовый оборот остается без контроля. Это создает предпосылки для незаконных действий", – пояснил министр.
Также, по его словам, вносится поправка по правовому регулированию обучения граждан Казахстана на религиозную тематику за рубежом, а также уточняются условия привлечения несовершеннолетних к участию в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и собраниях.
"Предлагается базовое регламентирование поведения госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере. Вносятся нормы по обеспечению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений", – добавил министр.