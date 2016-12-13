В РК предложили альтернативу конкурсу "Мисс Казахстан"
Жания Уранкаева
Известный казахстанский актер, шоумен и руководитель молодежного ресурсного центра "Астана Жастары" Ануар Нурпеисов предложил вместо конкурса "Мисс Казахстан" организовать движение развивающихся девушек РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как подчеркнул Нурпеисов, тренд искусственной красоты захватил не только нашу страну, но и весь мир, однако при этом в РК много приверженцев естественности, культуры и интеллекта .
"У нас имеется огромное количество умных девушек, которые ищут, в каком направлении им двигаться далее. И в будущем есть идея, чтобы все это не стало сотрясанием воздуха, организовать движение развивающихся девушек", – высказал свое предложение актер.
Также Нурпеисов, который два года был членом жюри конкурса "Мисс Казахстан", прокомментировал шквал мнений казахстанцев в социальных сетях.
"Я рад, что удалось поднять эту больную тему, чтобы каждый задумался о том, в правильном ли направлении мы движемся. Сейчас у большинства обесценился умный человек. При этом я уверен, что все думающие, стремящиеся к прогрессу граждане нашей страны, услышали меня. Организаторы конкурса не выходили на связь, видимо, они согласны со мной. Я знаю всю кухню изнутри, до выхода на сцену участницы конкурса не могут ответить на элементарные вопросы", – поделился он.
Кроме того, шоумен ответил на комментарий режиссера, актера Нуртаса Адамбая, который встал на защиту одной из участниц конкурса, затруднившейся ответить на вопрос о чтении книг.
"Короче, приглашу мисс Астана – девушку по имени Ельназ Нурсеитова в наш следующий фильм. Карапайым казактын кызы. Главную роль не обещаю, но что-нибудь подберем", – написал Адамбай на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены).
"Те, кто говорит о том, что с моей стороны это был пиар-ход, то могу уверенно сказать, что я не стремился к пиару. Это мое личное мнение и я считаю, что я имею право его высказать. Тем более, что мое высказывание нашло большую поддержку среди общества. Также я не понимаю тех, кто считает, что я чем-то унизил своим вопросом девушку. Если у нас вопрос о книгах приравнивается к унижению, то это деградация. Я буду рад, если Нуртас Адамбай задействует участницу конкурса в хорошем проекте. При этом, повторюсь, я, как гражданин, имею право высказаться, тем более, как человек, знающий внутренние процессы этого конкурса", – резюмировал Ануар Нурпеисов.
Отметим, что после критичного высказывания Ануара Нурпеисова в адрес ежегодно проводимого конкурса красоты казахстанское общество разделилось во мнении.
Напомним, победительницей "Мисс Казахстан – 2016" стала 18-летняя Гульбану Азимханова из Кызылорды. Сюрпризом для зрителей стало двойное предложение о замужестве участницам от Костаная и Павлодара.