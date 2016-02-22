Общество
В РК создали молодежную организацию по противодействию экстремизму
Жания Уранкаева
50 молодых казахстанцев будут вести работу с молодежью по вопросам противодействия экстремизма. Об этом сегодня в ходе семинар-тренинга на тему "Стандарты профессионального освещения вопросов государственно-конфессиональных отношений в Республике Казахстан" сообщила руководитель ОЮЛ "Ассоциация центров исследования религий" Юлия Денисенко, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Молодежь – самая прогрессивная, перспективная часть нашего общества. Соответственно, именно молодежь становится мишенью для вербовки в такие организации. Поэтому мы посчитали необходимым и актуальным совместно с Ассамблеей народа Казахстана организовать молодежное движение против экстремизма", – сказала руководитель проекта.

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По ее словам, сегодняшний семинар является лишь стартом большой работы. По его итогам будут выбраны 50 спикеров, которые в своих регионах будут проводить соответствующую работу.

"Сегодня у нас стартовый обучающий семинар, на котором мы будем выбирать основной костяк спикеров. Мы хотим собрать активных молодых людей со всего Казахстана, которым небезразлична эта проблема. Эту молодежь мы будем обучать не только тому, что доносить своим сверстникам, но и как это делать, как работать с аудиторией. Темы различные: от шаблонных лекций по противодействию экстремизма до методов выявления потенциально опасных очагов распространения", – уточнила Денисенко.

Стоит отметить, что проект будет длиться в течение всего года во всех регионах Казахстана. После семинара обучение будет продолжено онлайн. Кроме того, в рамках проекта будет выбран человек года. 

Об актуальности проблемы и необходимости такой организации рассказал один из волонтеров движения Темирлан Лолохаев.

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"Основная задача мероприятия – ликвидация религиозной и правовой безграмотности среди молодежи и воспитание спикеров из числа молодежи. Хотим обучить молодежь разговаривать правильным, но в то же время доступным языком. Ведь нам, молодежи, проще понимать друг друга, потому что когда мы что-то слышим от старшего поколения, это звучит как нравоучение. Планируем с помощью популярных мессенджеров преподносить важную информацию в интересном формате", – сказал глава молодежного движения при чечено-ингушском этнокультуром объединении "Вайнах" Жамбылской области Темирлан Лолохаев.

Тем, кому нужна помощь или консультация уже сейчас, Ассоциация центров исследования религий открыла специальную горячую линию. 

"Один из проектов ассоциации – горячая телефонная линия по вопросам религии – 114, где можно получить конфиденциальную помощь религиоведческого и теологического плана, реабилитационные услуги, а также сообщить о нарушении со стороны экстремистских течений", – проинформировала Юлия Денисенко. 

Добавим, мероприятие проходит в рамках развития молодежного движения против экстремизма KAZAKHstan for peace под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Желающие вступить в ряды активистов могут написать на сайт организации. 

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