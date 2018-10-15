В РК внесены изменения в правила реализации арестованного имущества
Приказом министра юстиции РК от 21 сентября 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, сообщает Zakon.kz.
В документе говорится, что объявление о предстоящем электронном аукционе публикуется на ЕЭТП не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения аукциона. Одновременно с этим объявление размещается на интернет-ресурсах по продаже движимого и недвижимого имущества.
Объявление о предстоящем электронном аукционе содержит следующие сведения:
- дата и время электронного аукциона; - наименование лота; - стартовая цена лота с отражением средней рыночной стоимости имущества; - размер гарантийного взноса для участия в электронном аукционе и реквизиты банковского счета оператора ЕЭТП, на который должен быть перечислен гарантийный взнос; - сроки приема заявок; - телефон и адрес оператора ЕЭТП, судебного исполнителя; - отчет об оценке имущества с фотографиями объекта реализации.
При подтверждении одним из участников объявленной цены лота электронный аукцион завершается с автоматическим формированием протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона отображает пошаговую историю проведенного аукциона, с указанием наименования каждого участника аукциона, предложенной ими цены, а также времени клика на предложенную цену лота каждым участником.
Выписка из протокола об итогах электронного аукциона подлежит опубликованию на веб-портале ЕЭТП и интернет-ресурсе Министерства юстиции РК.
В случае реализации имущества по цене ниже от стартовой цены лота на 20 и более процентов, об этом делается соответствующая отметка в примечании протокола с выделением текста на красном фоне. При этом выписка из данного протокола по форме направляется в "Единую информационную систему юридической помощи "Е-Юридическая помощь".
Победителем аукциона признается участник, подтвердивший объявленную цену лота первым.
Приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.