Общество
В РК внесены изменения в правила реализации арестованного имущества
Приказом министра юстиции РК от 21 сентября 2018 года внесены изменения и дополнения в Правила реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что объявление о предстоящем электронном аукционе публикуется на ЕЭТП не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения аукциона. Одновременно с этим объявление размещается на интернет-ресурсах по продаже движимого и недвижимого имущества.

Объявление о предстоящем электронном аукционе содержит следующие сведения:

- дата и время электронного аукциона;
- наименование лота;
- стартовая цена лота с отражением средней рыночной стоимости имущества;
- размер гарантийного взноса для участия в электронном аукционе и реквизиты банковского счета оператора ЕЭТП, на который должен быть перечислен гарантийный взнос;
- сроки приема заявок;
- телефон и адрес оператора ЕЭТП, судебного исполнителя;
- отчет об оценке имущества с фотографиями объекта реализации.

При подтверждении одним из участников объявленной цены лота электронный аукцион завершается с автоматическим формированием протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона отображает пошаговую историю проведенного аукциона, с указанием наименования каждого участника аукциона, предложенной ими цены, а также времени клика на предложенную цену лота каждым участником.

Выписка из протокола об итогах электронного аукциона подлежит опубликованию на веб-портале ЕЭТП и интернет-ресурсе Министерства юстиции РК.

В случае реализации имущества по цене ниже от стартовой цены лота на 20 и более процентов, об этом делается соответствующая отметка в примечании протокола с выделением текста на красном фоне. При этом выписка из данного протокола по форме направляется в "Единую информационную систему юридической помощи "Е-Юридическая помощь".

Победителем аукциона признается участник, подтвердивший объявленную цену лота первым.

Приказ вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

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