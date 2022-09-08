В родословных племенных животных будут указывать не только отцовскую, но и материнскую линию

Сенат на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области племенного животноводства. Нормами усиливаются полномочия научно-исследовательских организаций сельскохозяйственного профиля. В частности, они будут наделены функциями ведения информационной базы селекционной и племенной работы. Также указанные организации совместно с уполномоченным органом будут участвовать в разработке новых нормативно-правовых актов.

Также вводится норма по регламентации особенностей проведения профилактического контроля в области племенного дела.

«Данная норма вводится в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса РК. Данный способ государственного контроля позволит без посещения субъекта (объекта) контроля своевременно пресечь и не допустить нарушения, а самое главное - предоставляет субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных уполномоченным органом», - пояснил глава МСХ.

Кроме того, вводится новая статья 21-1 «Молекулярная генетическая экспертиза», в которой отражаются основные положения при проведении молекулярной генетической экспертизы, права и обязанности заказчика (владелец животного) и специализированной лаборатории.

«Кроме того, выправлен допущенный в свое время перекос в вопросе определения «племенного крупного рогатого скота мясного направления второй категории». Теперь для данной категории племенных животных будет установлено требование указывать в племенных свидетельствах его родословную не только по отцовской, но и по материнской линии», - сказал министр.

Также вводится норма, согласно которой племенным центрам будет предоставлена возможность приобретения семени производителей в целях проведения работы по заказному спариванию для получения быков-производителей нужного генотипа, что позволит им более ускоренными темпами улучшать их качественный состав.

Помимо этого, в целях улучшения породных и продуктивных качеств животных, проектом закона предоставляется возможность использования сельскохозяйственными товаропроизводителями свежеполученного семени и эмбрионов, и таким образом устраняется существующий законодательный пробел.

Кроме того, данный законопроект предусматривает внесение изменений в законы о госрегулировании развития АПК и о госрегулировании производства и оборота биотоплива.

Изменения в отраслевой закон о госрегулировании развития АПК касаются включения компетенции министерства по разработке и утверждению порядка заключения соглашений с кондитерами, что является условием получения ими налоговых льгот, а также компетенции местных исполнительных органов по заключению указанных соглашений.

Изменения в законе о госрегулировании производства и оборота биотоплива касаются расширения понятия «биоэтанол», что позволяет реализовать производимую продукцию не только, как присадка для бензина, но и для производства продукции химической и связанной с ней промышленности. Это значительно расширит возможности предприятий переработки по сбыту продукции, что в свою очередь приведет к увеличению производства и развитию отрасли.

«В целом все принимаемые поправки рассматриваемого проекта закона направлены на повышение уровня генетического потенциала разводимых пород животных и совершенствование качества селекционно-племенной работы, на ускорение темпов роста численности племенного поголовья и повышение уровня продуктивности животных в республике, а также на поддержку производства биотоплива», - добавил Ербол Карашукеев.