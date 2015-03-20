В роли султанов – студенты

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Фото из архива "КП"
Мероприятие прошло в актовом зале детской больницы. На сцене студенты 4-го курса факультета "Общая медицина" своими руками оформили интерьер юрты, облачились в одежду султанов и батыров, постарались передать атмосферу далекой эпохи, показать зрителям историю становления казахской независимости. Роль хана Жанибека сыграл студент Муса Ырысали. Как он признался, к подготовке подошел ответственно, изучал доступные материалы, прорабатывал голос, жесты, мимику великого исторического деятеля. Потребовалось немало усилий, чтобы колоритный образ получился достоверным.

Студенты показали один из самых важных исторических моментов – совет старейшин, на котором было принято судьбоносное решение о создании Казахского ханства под руководством султанов Жанибека и Керея. Этому, как гласит история, предшествовали и распри, и споры. Образование же ханства положило конец междоусобицам и объединило казахов.

Постановка получилась интересной и познавательной. Также студенты выступили с концертной программой.

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