В роли султанов – студенты Статьи 864 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Фото из архива "КП"

Мероприятие прошло в актовом зале детской больницы. На сцене студенты 4-го курса факультета "Общая медицина" своими руками оформили интерьер юрты, облачились в одежду султанов и батыров, постарались передать атмосферу далекой эпохи, показать зрителям историю становления казахской независимости. Роль хана Жанибека сыграл студент Муса Ырысали. Как он признался, к подготовке подошел ответственно, изучал доступные материалы, прорабатывал голос, жесты, мимику великого исторического деятеля. Потребовалось немало усилий, чтобы колоритный образ получился достоверным.



Студенты показали один из самых важных исторических моментов – совет старейшин, на котором было принято судьбоносное решение о создании Казахского ханства под руководством султанов Жанибека и Керея. Этому, как гласит история, предшествовали и распри, и споры. Образование же ханства положило конец междоусобицам и объединило казахов.



Постановка получилась интересной и познавательной. Также студенты выступили с концертной программой.