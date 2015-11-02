В России "испытывают" женщин для полета на Луну

В России начат эксперимент с участием шести женщин, который полностью моделирует полет на Луну. Одна из его целей – изучить процесс адаптации женского организма к условиям при межпланетных перелетах, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на nat-geo.ru.
Возраст членов экипажа "Луна-2015" варьируется от 22 до 34 лет. Среди них биологи, медики, ученые и психологи.
"За восемь дней будут поставлены три десятка экспериментов, которые позволят лучше понять механизмы адаптации женского организма к условиям изоляции в гермообъекте при межпланетных перелетах. Будут вестись исследования иммунитета, метаболизма и микробиологии, изучение особенностей дыхания, регистрация психофизиологических и физиологических показателей", – говорится в распространенном сообщении.
Эксперимент "Луна-2015" проходит на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Добавим, российские космонавты отправятся на Луну в 2030 году. Чтобы это стало возможным, необходимо учесть все факторы, в том числе физиологические. Долгое время исследования, связанные с подготовкой к космическому полету, проводились в основном на мужчинах. К тому же до сих пор в космос не летал ни один экипаж, полностью состоящий из женщин. Более того, за всю историю космонавтики на орбите побывали лишь четыре русские женщины-космонавты и несколько женщин-астронавтов из других стран.