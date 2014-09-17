В России получили первую партию нового ядерного топлива

Они позволят повысить эффективность работы АЭС вследствие снижения
доли радиоактивных отходов, сообщается на сайте производителя топливных
таблеток – Горно-химического комбината (ФГУП "ГХК").
Топливные таблетки, полученные в объеме 10 кг,
предназначены для реакторов на быстрых нейтронах. Они состоят из смеси
оксидов урана и плутония. "Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ по
отладке режимов для производства основного компонента тепловыделяющих
сборок – топливных таблеток", – сообщается на сайте.
Партия топлива "полностью соответствует заданным техническим условиям по параметру
плотности" и передана для анализа на содержание примесей и различных
микроструктур.
Для производства таблеток на ФГУП "ГХК" был создан особый участок со
специальным оборудованием. Установка, настроенная специалистами
Горно-химического комбината, позволяет сократить время на производство
топливных таблеток и повысить безопасность такого процесса.
"Напомним, что данный вид топлива – МОКС-топливо для быстрых
реакторов – готовится к серийному производству впервые в мире. Многое
оборудование уникально и создано специально для этого завода. И
настройка режимов его работы, заблаговременно проведенная на специально
подготовленном участке, дает все необходимые данные для того, чтобы
безопасно, быстро и качественно провести монтаж и пусконаладку
оборудования по месту постоянной эксплуатации", – сообщает пресс-служба
предприятия.
ФГУП "ГХК" входит в структуру госкорпорации "Росатом" и располагается
в городе Железногорске Красноярского края. Горно-химический комбинат
является, как сообщается на его сайте, "ведущим в России предприятием по
созданию полного технологического комплекса в области цивилизованного
обращения с отработанным ядерным топливом энергетических реакторов и
замыканию ядерного топливного цикла".