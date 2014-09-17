В России получили первую партию нового ядерного топлива В мире 650

Они позволят повысить эффективность работы АЭС вследствие снижения

доли радиоактивных отходов, сообщается на сайте производителя топливных таблеток – Горно-химического комбината (ФГУП "ГХК").



Топливные таблетки, полученные в объеме 10 кг, предназначены для реакторов на быстрых нейтронах. Они состоят из смеси оксидов урана и плутония. "Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательских работ по отладке режимов для производства основного компонента тепловыделяющих сборок – топливных таблеток", – сообщается на сайте.



Партия топлива "полностью соответствует заданным техническим условиям по параметру плотности" и передана для анализа на содержание примесей и различных микроструктур. Для производства таблеток на ФГУП "ГХК" был создан особый участок со специальным оборудованием. Установка, настроенная специалистами Горно-химического комбината, позволяет сократить время на производство топливных таблеток и повысить безопасность такого процесса.



"Напомним, что данный вид топлива – МОКС-топливо для быстрых реакторов – готовится к серийному производству впервые в мире. Многое оборудование уникально и создано специально для этого завода. И настройка режимов его работы, заблаговременно проведенная на специально подготовленном участке, дает все необходимые данные для того, чтобы безопасно, быстро и качественно провести монтаж и пусконаладку оборудования по месту постоянной эксплуатации", – сообщает пресс-служба предприятия.



ФГУП "ГХК" входит в структуру госкорпорации "Росатом" и располагается в городе Железногорске Красноярского края. Горно-химический комбинат является, как сообщается на его сайте, "ведущим в России предприятием по созданию полного технологического комплекса в области цивилизованного обращения с отработанным ядерным топливом энергетических реакторов и замыканию ядерного топливного цикла".