В России появилось мобильное приложение для пожертвований в Рамадан

Мусульманская община России сможет платить обязательную в священный для нее месяц Рамадан милостыню с помощью мобильного приложения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Приложение выпустил Российский мусульманский фонд "Закят". С помощью него соблюдающие пост мусульмане смогут делать ежедневные пожертвования нуждающимся и следить за отчетами благотворительных организаций, пояснили в фонде. Кроме того, пользователи приложения получат обновляемые в режиме реального времени новостные рассылки о проектах и актуальных событиях в сфере благотворительности. Приложение доступно для iOS и Android.
По решению старейшин общины, в этом году размеры ежедневных приношений составляют 100 рублей для малоимущих, 200 рублей – для людей со средним достатком и от 300 рублей – для состоятельных мусульман. Деньги пойдут на организацию ежедневных вечерних трапез в Соборной мечети города Москвы и помощь бедным членам мусульманской общины.
Согласно традиции, во время священного месяца Рамадан мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета до захода солнца, после чего принято устраивать трапезу. Как пояснили в Российском мусульманском фонде "Закят", те, кто по уважительной причине не постится и не сможет возместить пропущенные дни поста в будущем, вносят фидью – милостыню-искупление, которую лидеры духовных общин направляют на помощь бедным. Также в мусульманской традиции есть понятие "садака" – милостыня, которая жертвуется по желанию и в неограниченном количестве. Пост считается особенно благоприятным временем для совершения добрых дел.
В этом году священный для мусульман месяц Рамадан продлится с 18 июня по 17 июля.