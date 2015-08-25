В России разработали систему посадки самолетов без диспетчеров
Российские ученые создали радиолокационную систему посадки самолетов, не предполагающую участие в этом процессе диспетчеров, передает Kazpravda.kz. Разработка специалистов является более дешевой по сравнению с существующими аналогами и позволяет избежать влияния человеческого фактора. Об этом сообщает ТАСС.
Особенностью нового посадочного радиолокатора ПРЛ-2СТ является отсутствие в нем вращающихся механических частей и использование фазированных антенных решеток (ФАР). Последние позволяют разделить приемную и передающую части локатора. В целом ПРЛ-2СТ дешевле своих аналогов на 30–40 процентов. "Информация передается пилоту по радиоканалу в формате сигналов инструментальных систем посадки, пилот в режиме реального времени видит отклонения от заданной линии снижения по вертикали и горизонтали. Нет необходимости в радиопереговорах диспетчера и командира экипажа, исключаются ошибки по вине человеческого фактора", – сообщили в корпорации.
Использовать ПРЛ-2СТ предлагается в гражданской и экспериментальной авиации. Опытный образец ПРЛ-2СТ и конструкторская документация готовы. Завершение работ над системой планируется в 2016 году. Разработкой ПРЛ-2СТ занимается челябинское предприятие "Полет", входящее в "Объединенную приборостроительную корпорацию" госкорпорации Ростех.