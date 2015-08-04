В России резко подорожала гречка

Экономика
836
Фото: Виктор Коротаев/"Коммерсантъ"
В России на минувшей неделе резко повысились цены на гречневую крупу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Оптовая цена выросла на 1 685 рублей, до 39 915 рублей за тонну (39,9 рубля за килограмм). Неделей ранее рост составлял 255 рублей.

Для сравнения, в июле 2014 года средняя цена составляла 16 673 рубля. Основной причиной подорожания почти в два с половиной раза называются затруднения с сырьем у многих производителей. Последнее в свою очередь вызвано тем, что не весь урожай гречихи в прошлом году был убран, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "ПроЗерно".

Валовой сбор этого растения составил 662 тысячи тонн против 834 тысяч тонн в 2013. Минимальная потребность российского рынка оценивается в 650 тысяч тонн.

Инфляция, в значительной степени обусловленная подорожанием продуктов питания, разогналась в первые месяцы 2015 года, но замедлилась к июлю. В конце мая в минфине сообщили, что во второй половине 2015 в России может начаться дефляция (падение индекса потребительских цен в отрицательную зону).

Согласно обновленному прогнозу минэкономразвития РФ, инфляция в этом году будет составлять 11,6 процента. В ЦБ ориентируются на показатель 12–14 процентов. В минсельхозе считают, что инфляция достигнет 15 процентов.

