Фото: Виктор Коротаев/"Коммерсантъ"
В России на минувшей неделе резко повысились цены на гречневую крупу, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру
". Оптовая цена выросла на 1 685 рублей, до 39 915 рублей за тонну (39,9 рубля за килограмм). Неделей ранее рост составлял 255 рублей.
Для сравнения, в июле 2014 года средняя цена составляла 16 673 рубля. Основной причиной подорожания почти в два с половиной раза называются затруднения с сырьем у многих производителей. Последнее в свою очередь вызвано тем, что не весь урожай гречихи в прошлом году был убран, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на "ПроЗерно".
Валовой сбор этого растения составил 662 тысячи тонн против 834 тысяч тонн в 2013. Минимальная потребность российского рынка оценивается в 650 тысяч тонн.
Инфляция, в значительной степени обусловленная подорожанием продуктов питания, разогналась в первые месяцы 2015 года, но замедлилась к июлю. В конце мая в минфине сообщили, что во второй половине 2015 в России может начаться дефляция (падение индекса потребительских цен в отрицательную зону).
Согласно обновленному прогнозу минэкономразвития РФ, инфляция в этом году будет составлять 11,6 процента. В ЦБ ориентируются на показатель 12–14 процентов. В минсельхозе считают, что инфляция достигнет 15 процентов.