В России создадут Национальную орбитальную станцию

Роскосмос подтвердил информацию о планах по созданию Национальной орбитальной станции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Орбитальная станция, по словам главы ведомства Олега Остапенко, "сможет решать задачи различного характера". "Я подтверждаю, мы рассматриваем такой вариант, это одно из перспективных направлений", – сообщил он.
Проект новой станции может быть внесен Роскосмосом в новую Федеральную космическую программу (ФКП). Орбитальная станция может служить базой для развертывания российской лунной миссии. "Нужно делать шаг вперед", – заключил Остапенко.
В качестве основы для российской станции глава агентства предложил использовать строящиеся модули, предназначенные для Международной космической станции (МКС). "У нас есть ряд объектов, которые можно и нужно будет использовать для реализации этой задачи", – сказал он, имея в виду многофункциональный лабораторный и научно-энергетический модули.
Освоение Луны является основной задачей Роскосмоса на ближайшие несколько десятилетий. Программа предусматривает создание Лунной орбитальной станции и размещение обитаемых модулей на поверхности спутника Земли. Первый пилотируемый полет на Луну космонавтов, как ожидается, может произойти в конце 2020 годов.