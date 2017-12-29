В России создадут реестр коррупционеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание реестра коррупционеров, передает РИА-Новости со ссылкой на портал нормативно-правовой информации. 

В список попадут госслужащие, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений. Данные будут храниться в течение пяти лет. При этом человека смогут исключить из реестра раньше, если отменят акт, на основании которого его туда внесли, или в связи со смертью.

Список размещается в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете. Порядок ведения реестра определит правительство.

Инициатива также предусматривает нормативное закрепление использования ГИС на государственной гражданской службе. Регионы могут сами создать подобные системы, но они должны быть совместимы с федеральной и соответствовать необходимым требованиям.

В соответствии с указом Президента РФ, федеральные госорганы должны начать использовать информационную систему до 2019 года. К ней уже подключили 42 из 72 федеральных органов исполнительной власти.

