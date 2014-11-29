В России вводится запрет на обгон на "зебре"

В России вступают в силу новые правила дорожного движения, сообщает ТАСС.
Теперь водителям, чтобы вернуть права, придется пересдавать теоретический экзамен в Госавтоинспекции, а за обгон на "зебре" начнут штрафовать.
Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции РФ, новые правила вводят запрет на обгон на ""зебре" вне зависимости от того, есть там пешеходы или нет.
"Теперь четко устанавливается, что когда перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость", – пояснили в ГАИ МВД РФ.
Изменения также коснулись велосипедистов и водителей скутеров, которые при пересечении проезжей части по пешеходному переходу теперь обязаны слезть с велосипеда или скутера.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф в 1,5 тыс. руб., а за пересечение пешеходного перехода на велосипеде или скутере - 800 руб.
Также ТАСС сообщает, что новые правила, в частности, устанавливают порядок возврата водительского удостоверения лицам, лишенным права управления транспортными средствами.
Если человек был лишен водительских прав за то, что находился за рулем в состоянии опьянения, либо отказался от медицинского освидетельствования, либо совершил ДТП в состоянии опьянения, то водительское удостоверение ему вернут только после того, как он представит новое медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.