В России выявили первый случай оспы обезьян

В России выявили первый случай оспы обезьян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Первый случай оспы обезьян в России подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там же уточняется, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы для жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

Как отметили в Роспотребнадзоре, "возможность дальнейшего распространения инфекции купирована".

В ведомстве также подчеркнули, что в стране достаточно наборов реагентов для выявления оспы обезьян.