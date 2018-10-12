В России за изнасилование трех женщин арестовали уроженца Казахстана

В Липецкой области Российской Федерации заключили под стражу 41-летнего уроженца Казахстана, подозреваемого в изнасиловании трех женщин, сообщает chr.aif.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Как стало известно, в августе – сентябре этого года мужчина вылавливал в темное время суток в безлюдных местах женщин и, угрожая расправой, насиловал их. Пострадавшие после произошедшего обращались в полицию.
По каждому эпизоду следователи возбудили уголовные дела. После нескольких генетических экспертиз правоохранителям удалось определить генотип одного человека, совершившего нападения на жертв, и установить его личность.
В ходе операции злоумышленника задержали в лесопосадках села Ильино Липецкого района. Свою вину насильник не признает, выдвигая версию о непричастности. Однако у следствия есть неопровержимые доказательства его вины. Все уголовные дела объединены в одно производство. В ближайшее время злоумышленника ждет суд.
Как стало известно, в августе – сентябре этого года мужчина вылавливал в темное время суток в безлюдных местах женщин и, угрожая расправой, насиловал их. Пострадавшие после произошедшего обращались в полицию.
По каждому эпизоду следователи возбудили уголовные дела. После нескольких генетических экспертиз правоохранителям удалось определить генотип одного человека, совершившего нападения на жертв, и установить его личность.
В ходе операции злоумышленника задержали в лесопосадках села Ильино Липецкого района. Свою вину насильник не признает, выдвигая версию о непричастности. Однако у следствия есть неопровержимые доказательства его вины. Все уголовные дела объединены в одно производство. В ближайшее время злоумышленника ждет суд.