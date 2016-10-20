В Рудном за лжетерроризм парень приговорен к двум годам колонии

Фото с сайта региональной газеты "Костанайские новости"
Рудненский городской суд признал 23-летнего Ерлана Акмурзаева виновным в заведомо ложном сообщении о террористическом акте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт региональной газеты "Костанайские новости".
"Все вы неверные и должны умереть. Так хочет Он. Бомба взорвется у вас в доме 5 сентября", – эта надпись, написанная черным маркером, была обнаружена 1 сентября в 10 часов вечера в девятиэтажном доме по улице Ленина, в доме №70, на стенах лифта. На место приехали сотрудники полиции, КНБ и управления охраны, которые до четырех часов утра искали взрывчатое вещество в доме. Жильцы многоэтажки вынуждены были покинуть свои квартиры и вернулись только вечером следующего дня. В ходе розыскных мероприятий бомба не была обнаружена.
В то, что надпись была оставлена именно Ерланом Акмурзаевым, полицейские определили по почерку. Вначале молодой человек свою вину не признавал, но после проведения экспертизы, которая доказала, что писал именно он, Акмурзаев сознался в содеянном. Более того, написал заявление в прокуратуру с просьбой о заключении с ним процессуального соглашения. В суде парень дал показания, что к этому его никто не принуждал и он раскаивается в своем поступке. Дело Акмурзаева рассматривалось в сокращенном порядке, без допроса подсудимого. Прокуратура предложила наказание в виде двух лет колонии, с чем подсудимый согласился. Стоит отметить, что соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Ерлан Акмурзаев – младший сын в семье, где семеро детей. В Рудный его семья приехала из Узбекистана еще в 2008 году. Ерлан получил специальность машиниста автокрана, однако не мог найти работу. Переучился по госпрограмме занятости, стал электрогазосварщиком. Начал работать в одном из подразделений АО "ССГПО".
После задержания у Ерлана изъяли компьютер, изучали его контакты. По словам прокурора Рудного, никакого отношения к радикальным религиозным группам парень не имеет. Адвокат Акмурзаева Илья Васильев, ссылаясь на свое общение с подсудимым, сказал, что под словом "неверные" тот подразумевал "нечистые люди": "В подъезде очень грязно, а в лифте, куда он зашел, чтобы подняться к сестре на седьмой этаж, были свежие испражнения. Это и вывело его из себя".
Также Ерлан Акмурзаев должен выплатить службам, которые занимались проверкой ложного сообщения о терроризме, 3 млн тенге.