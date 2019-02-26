Кадровые назначения
В руководстве КТЖ произведен ряд кадровых назначений
Председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Сауат Мынбаев подписал ряд приказов о назначениях, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
Так, на должность заместителя председателя правления по логистике назначен Павел Соколов.
Управляющим директора по HR (директор по управлению персоналом) стала Тамила Микулич.
Ардак Мукушов назначен на должность управляющего директора по правовому обеспечению.
Должность управляющего директора - директора филиала акицонерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» - занял Салмен Амрин.
Серик Досаев назначен на должность управляющего директора – директора филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Центр трансформации бизнеса».