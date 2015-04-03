Свежий выпуск
В русле электорального процесса
Сергей ВОЛКОВ
Член Центризбиркома проинформировал г-жу Пиккеринг о дея­тельности Центральной избирательной комиссии по подготовке внеочередных выборов Президента Республики Казах­стан, а также о работе избирательных комиссий в регионах страны.
М. Сарсембаев отметил, что «ЦИК Казахстана продолжает работу по развитию сотрудничества с международными организациями и избирательными органами иностранных государств, принимая активное участие в работе международных форумов, в деятельности международных организаций, касающейся избирательного процесса. Сотрудничество с различными организациями и объединениями по наблюдению за выборами – постоянная практика ЦИК РК.
Что касается института международного наблюдения, то в Республике Казахстан он существует с 1994 года. Открыт он и в рамках текущей избирательной кампании. Помимо 236 наблюдателей трех миссий международных организаций (БДИПЧ/ОБСЕ, СНГ и ШОС) и 19 иностранных государств, аккредитованных на данный момент Центризбиркомом, осуществлять наблюдение также смогут 98 представителей иностранных СМИ от 19 государств, аккредитованных МИД РК.
«Мы считаем, что институт международного наблюдения является важным элементом в обеспечении проведения демократических выборов как необходимого и обязательного условия развития демократии, а также соблюдения избирательных прав граждан», – отметил М. Сарсембаев.
Г-жа Пиккеринг в ходе состоявшейся беседы интересовалась особенностями казахстанской избирательной системы, формами финансирования предвыборной агитации кандидатов, предполагаемой явкой избирателей в день голосования и другими актуальными вопросами, касающимися избирательных процедур. Кроме того, она высказала пожелание об участии сотрудников посольства в процессе наблюдения за предстоящими выборами.
В завершение встречи М. Сарсембаев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с целью обмена опытом и информацией о развитии электоральных процессов в обеих странах.

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