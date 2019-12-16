Свежий выпуск
​В русле созидательной энергии
Лилия Сыздыкова

За значительный вклад в социально-экономическое, культурное развитие страны и плодотворную общественную деятельность государственными и партийными наградами отметили наиболее активных в нынешнем году членов партии «Nur Otan».

– Старшее поколение знает, что на заре независимос­ти поч­ти всех казахстанцев беспокоил главный вопрос: сумеем ли мы удержать государство, удастся ли поднять страну? Закрывались предприятия, процветала безработица. Нечем было кормить народ. Но благодаря упорству, таланту и авторитету Первого Президента Нурсултана Назарбаева за короткое время были проведены необходимые рыночные реформы, привлечено свыше 300 миллиардов долларов прямых зарубежных инвестиций. Были утверждены государственные границы, признанные всем международным сообществом. Построены тысячи километров дорог, школы, больницы. Если в 90-е более трети казахстанцев находились за чертой бедности, то сегодня показатель снизился уже до 4,6%. Мы собрались в преддверии нашего самого священного праздника – Дня Независимости, чтобы поздравить тех, кто внес свой вклад в становление нашей государственности, укрепление общественного согласия, стабильности, единства и консолидации вокруг государственного курса Елбасы, – подчеркнул на церемонии вручения наград первый зампред партии Бауыржан Байбек.

Среди награжденных Бауыржан Байбек особо отметил 82-летнего жителя отдаленного аула Тикенекты Карагандинской области Миниагзама Авлияримова.

Вот уже на протяжении полувека он помогает односельчанам на своем тракторе ДТ-75. Летом косит траву и заготавливает сено для всех нуждающихся. Укрепляет дамбы, предупреждая разливы воды. А зимой чистит дороги от снежных заносов, так как до ближайшего райцентра более 300 км. Все это Миниагзам Авлияримов делает абсолютно безвозмездно. За это местные дети назвали его «сарыозенским суперменом».

Из новостей о нем узнал Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Глава государства лично поручил наградить Миниагзама Авлияримова государственной медалью «Шапағат».

– Пока энергия есть, буду работать. Мой принцип – работать на благо Родины и людей, от этого силы сами по себе появляются. Шестьдесят лет назад я устроился трактористом в совхоз «Сарыозен». В ауле создал семью и воспитал пятерых детей. Свой ДТ-75 называю Дос-Темир, что значит железный друг. Не представляю жизнь без трактора. Шум его мотора для меня как стук сердца. Я никогда не просил наград или званий. Просто хочу, чтобы моя честная жизнь была примером для молодежи, – скромно сказал Мини­агзам Авлияримов.

В ходе торжественной церемонии орденом «Құрмет» от имени Президента страны также была награждена директор корпоративного фонда «Болашақ» Динара Чайжунусова. В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» фондом во всех регионах Казахстана открыто 43 кабинета поддержки инклюзии. Создано 420 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест.

Для реализации прав особенных детей только членами фонда «Болашақ» внесено уже более 60 ценных рекомендаций и поправок в законодательные акты в час­ти развития инклюзивного образования.

Ордена «Құрмет» была удостоена учредитель общественного фонда «Қасиетті жол» Динара Закиева. Организацией реализован ряд успешных проектов по поддержке детей с ДЦП. В рамках партийных проектов «Бақытты отбасы» и «Кедергісіз келешек» оказывается совместная помощь многодетным семьям и людям с особыми потребностями.

Государственной медалью «Ерен еңбегі үшін» был также награжден заместитель директора объединения инвалидов «Центр независимая жизнь «ДОС» Ардак Оторбаев. Несколько месяцев назад он завоевал серебряную медаль на международном турнире по танцам на колясках.

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