​В русле стратегического партнерства

Серик Темиргалиев

В его работе также приняли участие посол Франции Филипп Мартинэ, президент ТПП «Франция – Казахстан» Жерар Фриес, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, руководители и представители различных бизнес-структур двух стран.

В своем приветственном слове в адрес участников форума Бакытжан Сагинтаев отметил, что Франция является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Европе, за десятилетний период стратегического партнерства налажено сотрудничество по многим направлениям развития, и Правительство страны ценит и поддерживает французских бизнесменов.

Говоря об институциональных реформах в Казахстане, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что целью последовательного курса на Третью модернизацию страны, инициированного нашим Президентом, является создание новой модели экономического роста. В основе государственной политики лежат технологическая модернизация, усиление качества человеческого капитала и развитие инноваций. Начата реализация масштабного национального проекта по цифровизации.

Премьер-министр РК также отметил, что Казахстан продолжает устойчивый курс на повышение глобальной конкурентоспособнос­ти, совершенствуя инвестиционный климат и открывая страну и рынок для друзей и партнеров, и выразил уверенность в том, что французские деловые круги смогут принять самое активное участие в этой достаточно насыщенной и разнообразной экономической повестке дня.

В ходе «круглого стола» были обсуждены вопросы технологической модернизации, цифровизации, развития инноваций, формирования в РК экономики нового формата и участия в этих процессах инвестиций французского бизнеса. Предприниматели двух стран рассмот­рели перспективные направления реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, гражданской авиации, транспорта и торговли, туризма, стандартизации, образования и других.

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Путевка на большую сцену
Благоустраивается город номадов
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Новый уровень сотрудничества
Поддержать инициативу Казахстана
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
Привлечь молодежь в библиотеку
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

