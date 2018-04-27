​В русле стратегического партнерства

В его работе также приняли участие посол Франции Филипп Мартинэ, президент ТПП «Франция – Казахстан» Жерар Фриес, министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, руководители и представители различных бизнес-структур двух стран.

В своем приветственном слове в адрес участников форума Бакытжан Сагинтаев отметил, что Франция является одним из основных торговых партнеров Казахстана в Европе, за десятилетний период стратегического партнерства налажено сотрудничество по многим направлениям развития, и Правительство страны ценит и поддерживает французских бизнесменов.

Говоря об институциональных реформах в Казахстане, Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что целью последовательного курса на Третью модернизацию страны, инициированного нашим Президентом, является создание новой модели экономического роста. В основе государственной политики лежат технологическая модернизация, усиление качества человеческого капитала и развитие инноваций. Начата реализация масштабного национального проекта по цифровизации.

Премьер-министр РК также отметил, что Казахстан продолжает устойчивый курс на повышение глобальной конкурентоспособнос­ти, совершенствуя инвестиционный климат и открывая страну и рынок для друзей и партнеров, и выразил уверенность в том, что французские деловые круги смогут принять самое активное участие в этой достаточно насыщенной и разнообразной экономической повестке дня.

В ходе «круглого стола» были обсуждены вопросы технологической модернизации, цифровизации, развития инноваций, формирования в РК экономики нового формата и участия в этих процессах инвестиций французского бизнеса. Предприниматели двух стран рассмот­рели перспективные направления реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, гражданской авиации, транспорта и торговли, туризма, стандартизации, образования и других.