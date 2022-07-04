В ряд кодексов и законов внесены изменения по вопросам волонтерства, благотворительности и НПА

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Как отмечают разработчики, поправки направлены на совершенствование отдельных законодательных актов, и предполагается, что приведут к более эффективному урегулированию общественных отношений в сфере волонтерской деятельности, благотворительности и государственной поддержки НПО.

Так, внесены изменения и дополнения в 5 кодексов и 14 законов.

В Бюджетный и Административный процедурно-процессуальный кодексы внесены поправки касательно введения механизма стратегического партнерства, который позволит поднять на новый уровень взаимодействие государственных органов и неправительственного сектора.

В Предпринимательский кодекс внесена поправка касательно награждения волонтеров государственными наградами.

В Трудовой кодекс внесены поправки, предусматривающие учет волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу, направленные на стимулирование граждан к участию в волонтерской деятельности и благотворительности.

В Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» внесены поправки, направленные на определение перечня стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий, а также порядка их государственной регистрации.

Кроме того, внесены изменения в законы РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании» относительно учета доходов работников средств массовой информации для получения ими социальных выплат, а также в Закон РК «О культуре» касательно учреждения государственной стипендии в области культуры.

Текст закона публикуется в печати.