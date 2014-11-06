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В рядах пользователей – пополнение

Роза АМАНОВА
По словам заместителя председателя правления АО "НИТ" Талгата Исмагамбетова, самая популярная услуга на сегодня – получение адресной справки. В тройку лидеров по количеству запросов также входят справки об обременениях на недвижимость и о пенсион­ных отчислениях. Наряду с уже привычными популярными услугами, можно наблюдать возросшую востребованность услуг для бизнеса, в частности по получению различных сведений о юридических лицах (ЮЛ).

– Электронная справка о зарегистрированном ЮЛ, уже вошла в топ-10 популярных услуг egov. Бизнесу удобнее получать ее через egov, нежели ходить в ЦОН, – подчеркнул Т. Исмагамбетов.

Отметим, если в 2012 году эту справку запросили 23 тыс. раз, то в этом – 314 тыс. раз.

Помимо этого, среди предпринимателей популярностью пользуются справки о государственной регистрации ЮЛ, о наличии филиалов и представительств юрлиц и обо всех их регистрационных действиях.

По информации АО "Национальные информационные технологии", весьма активными пользователями электронных госуслуг и сервисов являются автовладельцы. В нынешнем году казахстанцы стали чаще оплачивать штрафы за нарушение ПДД через систему egov. Если в прошлом году сумма оплаченных штрафов составила 291 млн тенге, то в текущем году она увеличилась в 3 раза.

Такую же динамику демонстрирует механизм оплаты штрафов, налогов, госпошлин. Общая сумма произведенных через egov платежей по состоянию на 31 октября составила 1,9 млрд тенге, что на 800 млн тенге выше показателя за весь прошлый год.

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