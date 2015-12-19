В ряде областей Казахстана ограничено движение автотранспорта
Талгат Исенов
В четырех областях Казахстана в связи с погодными условиями введено ограничение движения автотранспорта на трассах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Как сообщает пресс-служба РГП "Казахавтодор", в Акмолинской области из-за метели ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург – Алматы от поста Кызылжар до границы Карагандинской области; на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты на участке от Астаны до границы Павлодарской области.
В ВКО ограничено движение для всех видов автотранспорта на трассе Алматы – Усть-Каменогорск на участке от поселка Калбатау до поселка имени Касыма Кайсенова; на автодороге Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ на отрезке от Шемонаихи до границы с Россией.
Между тем в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган – Петропавловск на участке от города Сатпаева до границы Костанайской области; на трассе Екатеринбург – Алматы на участках от границы Акмолинской области до Темиртау, от Караганды до поселка Аксу-Аюлы; на трассе Кызылорда – Павлодар на участке от Караганды до границы Павлодарской области.
Кроме того, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке от границы Карагандинской области до поселка Шидерты в Павлодарской области.
Также в связи с метелью действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты.