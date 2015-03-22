В ряде регионов Казахстана 22 марта ожидается туман, гололед и усиление ветра

С прохождением фронтальных разделов на большей территории Казахстана 22 марта ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки (преимущественно дождь). В ряде регионов синоптики прогнозируют туман, гололед и усиление ветра, сообщает Kazpravda.kz.
По информации РГП "Казгидромет", на востоке, местами на юго-востоке республики ожидается погода без осадков.
В Акмолинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, ветер 15–23 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидается туман.
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, гололёд.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15–20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ветер 15–20 м/с, днем местами – гололед.
В Павлодарской области местами – гололед, ночью местами туман, днём местами ветер 15–20 м/с.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, днем местами гололед, ветер 15–20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами –туман, днем местами ветер 15–20 м/с.
Кроме того, объявлено штормовое
предупреждение из-за ухудшения погоды и схода лавин в регионах Казахстана.