Апрель – горячая пора для дачников, время неотложных и важных весенних забот. Почва насыщена влагой, обогрета солнечным теплом, на деревьях набухают почки и готовятся зацвести первоцветы.

Первые встречи

Весна быстро вступает в свои права, и уже через неделю дачники приступят к работам в любимом саду. В Центральном и Восточном Казахстане с его резко континентальным климатом сад начинает просыпаться от зимней спячки, и садоводы должны заботливо и ласково помочь ему в этом.

Как советует Татьяна Вдовина, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Алтайского ботанического сада, сезонную работу нужно начинать с осмотра плодовых деревьев и ягодников, чтобы определить их состояние после зимовки и наметить, чем заняться в первую очередь.

Опасным вредителем черной смородины является почковый смородинный клещ. Поэтому обязателен осмотр кустов смородины. В это время легко заметить на ветках толстые вздутые почки, в которых обосновался почковый клещ. Такие почки необходимо удалить и сжечь. Если их на ветке много, нужно удалить ее целиком.

– Садовые растения постоянно нуждаются в подкормке, даже если они растут на богатых поч­вах. Если же осенью удобрения не вносились, то в апреле следует использовать комплекс­ные удобрения, содержащие три элемента – азот, фосфор, калий, гранулы которых желательно разбросать по тающему снегу, при этом соблюдая нормы внесения, которые указаны на упаковке, – напоминает ученый. – После того, как растает снег и верхний слой почвы просохнет, нужно привести участок в порядок: убрать оставшиеся листья и ботву в компостную кучу или же сформировать из них огуречную грядку.

Очистить от сухих листьев плантацию земляники. Сейчас самое время сделать отводки смородины и крыжовника от кустов, растущих в саду, приш­пилив их.

Важно не опоздать с обрезкой плодовых деревьев, так как это нужно сделать пока не начнется сокодвижение, то есть до второй половины апреля. Обрезка – сложный процесс, и новичку без знаний биологических особенностей плодовых не справиться.

– К этому приему нужно подходить умело, со знанием дела. Если дерево совсем не обрезать, его крона загущается, ветви растут неправильно, оголяются, переплетаются, глушат друг друга и быстро засыхают. В затененных частях листья хуже растут и работают, на ветвях формируется меньше плодовых почек, – говорит Татьяна Вдовина.

Чтоб каждый кустик был силен

Прежде всего, пользуясь обрезкой, садовод сразу же после посадки придает ветвям саженцев правильное направление роста. Рост ветвей плодового дерева подчиняется такой закономерности: ветвь, получившая вертикальное или близкое к нему направление, растет всегда сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым углом. Ветви, которые принимают более горизонтальное положение, слабее растут, но раньше образуют плодовые веточки и, следовательно, раньше вступают в плодоношение.

Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание. При укорачивании удаляют верхнюю часть, а при прореживании – ветвь на кольцо. Татьяна Афанасьевна советует учитывать при обрезке ветвей направление почек: если крона пирамидальная, нужно побеги на периферии обрезать на наружную почку, если раскидистая, обрезку делают на внутреннюю почку.

Основное внимание при обрезке молодых, двух-, пятилетних, растений стоит уделить формированию кроны, соблюдая соподчинение ветвей. Необходимо, чтобы центральный проводник играл ведущую роль и был выше ветвей первого порядка на 20–25 см, скелетных ветвей.

– Углы отхождения скелетных ветвей должны составлять 45–60 градусов. Если угол отхож­дения менее 45 градусов, то они под тяжестью урожая сломаются. При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть четыре-пять основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом, ее надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, – поясняет Татьяна Вдовина. – В первые годы формирования важно, чтобы ветви в кроне равномерно развивались. Часто у саженцев более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние ветки надо подтянуть к стволику, подвязать мягким шпагатом, а сильные наоборот отклонить распоркой.

Приступая к обрезке яблонь более старшего возраста, она рекомендует первым делом провести санитарную обрезку – вырезать поломанные, поврежденные мышами ветки до здоровой ее части. Прореживаем крону, удаляем ветки, которые сильно загущают крону. Вырезаем волч­ки – сильно выросшие в прошлое лето однолетние приросты, расположенные близко к стволу. Однако нельзя вырезать укороченные веточки (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) – это плодовые образования.

Для старых 20–25-летних деревьев применяют снижение кроны для того, чтобы вызвать рост побегов. При этом проводят обрезку на сильную боковую ветвь.

– Удаляя ветви, срез делают по плодовому кольцу секатором. Толстые ветви выпиливают двумя запилами: первый надпил делают снизу ветви, затем окончательно – сверху второй запил, тогда кора не будет задираться. Спил замазывают садовым варом, чтобы предупредить загнивание древесины. Правильной обрезкой вы повлияете на создание прочного скелета кроны, рост, урожайность, долговечность плодового дерева и качество плодов, – говорит садовод со стажем.

Дерево,

посаженное мною

При благоприятной погоде в апреле можно приступать к посадке плодовых и ягодных культур. Если саженцы не прикопаны с осени, самое время их приобрести.

Иван Белозеров, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора по науке Мангышлакского экспериментального ботаничес­кого сада, рекомендует весеннюю посадку лиственных деревьев и кустарников проводить с момента оттаивания почвы до распус­кания почек. Приживаемость саженцев в это время на 15–20% лучше, чем осенью.

Саженцы хвойных деревьев и кустарников высаживают в более ранние сроки по сравнению с лиственными.

В последние годы растет популярность контейнерного способа выращивания саженцев (в вазонах, брикетах, горшках). Он гарантирует не только очень высокую приживаемость культур, но и значительно удлиняет сроки проведения посадочных работ, сокращает расход воды. Наилучших результатов садоводам удается добиться, посадив саженцы в апреле – июне.

Под одиночные деревья и кус­тарники в зависимости от величины саженцев выкапываются посадочные ямы размером 0,5–0,7 x 0,5–0,7 и глубиной 0,5-0,6 м. На выкопанную землю высыпается 2 ведра навоза (органического удобрения), вносятся минеральные удобрения (60–75 г; желательно по 20–25 г суперфосфата, мочевины и сульфата калия), все это перемешивается. В яму подсыпается подготовленная почво­смесь (7–10 см). Устанавливается саженец так, чтобы корневая шейка была ниже поверхности почвы на 2–3 см. Корни засыпаются, почво­смесь трамбуется и устраивается поливной круг диаметром 1–1,5 м. Шаг посадки деревьев и кустарников в ряду – 4–5,5 м. В случае создания многорядной линейной посадки деревьев ряды растений состыкуются в шахматном порядке. Расстояние между рядами – 3–3,5 м.

– Хвойные вечнозеленые деревья и кустарники высаживайте с комом земли. Очень важно при установке саженца в яму не разрушить ком, осторожно освободив его от упаковочной ткани (пленки), и добиться того, чтобы верхняя часть кома была ниже уровня почвы на 3–4 см, – советует Иван Филаретович.

Под зеленые изгороди выкапывается траншея шириной 0,5–0,6 м и глубиной 0,5 м, а после посадки для полива создается узкая приствольная полоса с боковыми валиками. Размещаются кустарники в зеленой изгороди в шахматном порядке (4–5 шт⁄пог. м). После посадки саженцы не забудьте обрезать на высоте 0,5 м.

Вьющиеся растения (лианы) высаживают в линию вдоль пергол через каждые полметра.

О чем вздыхают розы

Уделите внимание многолетникам. Грядки со щавелем, ревенем, луком-батуном, любистоком и пряными овощами очистите от старой листвы и мульчи, взрыхлите, прорежьте, чтобы почва быстрее прогрелась, и тогда растения раньше порадуют вас сочной зеленью.

Апрель – самое подходящее время для деления и пересаживания многолетних цветов. Пионы, хосты, астильбы, хризантемы, ирисы, ландыши, пиретрумы лучше приживаются, если их делить до начала активного роста и развертывания листьев.

Ваших заботливых рук ждут и луковичные. После появления первых ростков аккуратно прорыхлите почву под крокусами, аллиумами, кислицами, фрезия­ми, подкормите их и опрыскайте против вредных насекомых раствором зеленого мыла или припудрите древесной золой. Освободите лилии от мульчи и соломы, порадуйте их перегноем или компостом с добавлением небольшого количества спитого кофе (2 ст ложки на полведра компоста).

Как минует опасность сильных заморозков (в различных уголках Казахстана это разное время), начинайте постепенно раскрывать розы. Сначала усильте проветривание, затем откройте розы на несколько часов, а примерно через 10 дней укрытия можно снять совсем.

Сотрудники Мангышлакского экспериментального ботаничес­кого сада советуют до распускания почек сделать весеннюю обрезку, а после обязательно обработать розовые кусты 3-процентным раствором бордоской жидкости. Дать красавице сада подкормку комплексным минеральным удобрением с доминированием азота и за вегетационный сезон ее повторить 2–3 раза. Наи­более ценно органическое удобрение – навоз, которое, правда, сейчас на вес золота. А подкармли­вается роза навозом с начала и до конца вегетации.

Третья декада апреля – третья декада мая наиболее благоприятны для разбивки газона. Как подсказывает многолетний опыт работы Ивана Белозерова, начинать устройство газона весной следует при устойчивой температуре и днем и ночью выше 12–15 °C и прекращать летом при температуре днем в тени – 25–27 °C.

Всходы будут дружными

Чтобы сад радовал все лето непрерывным цветением, приступаем к разбивке клумб, рабаток, миксбордеров и бордюров. Иван Филаретович напоминает, что севу семян предшествует сплошная перекопка почвы на глубину 20–25 см. Предварительно по площади разбрасываются органические (20–25 кг⁄м²) и минеральные (30–50 г⁄м²) комп­лексные удобрения. Затем через каждые 15–40 см (в зависимости от биологических особенностей вида или сорта) выкапываются канавки глубиной 2–5 см (со­образно размеру семян) для посева в них семян. После этого они засыпаются землей и прикатываются (трамбуются).

– Лучший эффект можно получить при посеве семян цветов с третьей декады апреля по конец мая. Если же используется цветочная рассада, то лучше она приживается при посадке в первую-вторую декады мая. С наступлением летней жары и усилением сухости воздуха посадки нежелательны из-за высокой гибели растений, их низкой декоративности вследствие позднего цветения и стрессового состояния от резкой смены погодных условий, – отмечает Иван Филаретович.

Не забывайте почву после посадок обильно поливать и мульчировать опилками или перепревшим навозом слоем 2–3 см.

Если почва достаточно просохла, все земли, которые не были обработаны осенью, начинаем перекапывать. Сразу же вносим необходимое количество компос­та и удобрений.

Смотря по погоде, можно сеять зеленые культуры (укроп, шпинат, салат, кресс-салат, кинзу и листовую горчицу) и даже ранний редис, горох, бобы, морковь, лук-севок, листовую петрушку, сельдерей. В конце месяца даже в Центральном и Северном Казахстане самые отчаянные дачники в открытый грунт сеют для раннего потребления холодостойкие культуры – редис, редьку, петрушку, сельдерей, пастернак. Конечно, в парники или под пленочные укрытия.

В апреле дачникам не до отдыха! Ведь еще нужно обработать теплицу, поправить покосившийся забор, проверить систему полива, отремонтировать опоры для клематисов и винограда, побелить стволы деревьев, сделать ловчие пояса от вредителей. Продолжаем ухаживать за рассадой, приручаем баклажаны и томаты к наружному воздуху.

Немало нужно потрудиться в апреле в саду и огороде, чтобы получить буйное цветение, а потом и богатый урожай.