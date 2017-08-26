В Сакральную карту Казахстана вошли 100 объектов культурного наследия
Руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан", кандидат политических наук Берик Абдыгалиулы рассказал об итогах 100 дней работы над Сакральной картой Казахстана, сообщает primeminister.kz.
Берик Абдыгалиулы напомнил, что научно-исследовательский центр "Сакральный Казахстан" был создан 15 мая 2017 года. Тогда же во всех регионах были образованы областные комиссии по выявлению сакральных мест. В задачу Центра входит экспертно-методическое сопровождение проектов. Определением ценности объектов занимается рабочая группа во главе с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.
"Из регионов по разработанным нами рекомендациям поступило около 1000 списков. На сегодня решением экспертного совета, который был создан из числа ведущих ученых и общественных деятелей, определено около 100 общенациональных и 500 региональных объектов культурного наследия", – сообщил Абдыгалиулы.
Также, по его словам, в сентябре в регионы страны планируется республиканская экспедиция "Сакральный Казахстан" при поддержке Министерства культуры и спорта. Во время экспедиции ученые вместе с краеведами будут документировать каждый сакральный объект, записывать легенды о них, которые представляют не меньшую ценность.
"На самом деле, народ давно уже выявил эти места. Наша задача – создать единую сеть сакральных мест. Нам важны сакральные и духовные ценности. Они играют очень большую роль воспитательного и образовательного характера. Задача в перспективе – широко освещать их. Люди должны понимать, какие ценности они несут", – добавил Абдыгалиулы.