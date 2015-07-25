В Самарской области потерпел крушение самолет Як-52

Полиция устанавливает личности погибших в результате падения самолета Як-52 в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в областном УМВД, передает Kazpravda.kz.
"На месте происшествия работает оперативная группа. Личности погибших пока не установлены", – сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного УМВД Сергей Гольдштейн.
По его словам, упавший самолет принадлежит одной из местных авиашкол. Какой именно – в УМВД не раскрывают.
Как сообщили ранее в пресс-службе областного управления МЧС, сегодня в Нефтегорском районе Самарской области упал Як-52. Самолет упал на огород частного домовладения на улице Игольникова. Два человека, находившиеся в самолете, погибли. По предварительным данным, это инструктор и пилот- спортсмен. Из местных жителей никто не пострадал.
Причина падения
устанавливается.
"На месте происшествия работает оперативная группа. Личности погибших пока не установлены", – сообщил ТАСС начальник пресс-службы областного УМВД Сергей Гольдштейн.
По его словам, упавший самолет принадлежит одной из местных авиашкол. Какой именно – в УМВД не раскрывают.
Как сообщили ранее в пресс-службе областного управления МЧС, сегодня в Нефтегорском районе Самарской области упал Як-52. Самолет упал на огород частного домовладения на улице Игольникова. Два человека, находившиеся в самолете, погибли. По предварительным данным, это инструктор и пилот- спортсмен. Из местных жителей никто не пострадал.
Причина падения
устанавливается.