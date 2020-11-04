В самостоятельный путь

...Семиклассник Даниил сидит напротив меня и обстоятельно рассуждает на тему, почему так важно играть по правилам. Речь о баскетболе, которым он увлекся не так давно.

– Для отдельных видов спорта нужно обязательно пройти общую физподготовку, – убежден Даниил. – Возьмем, к примеру, баскетбол. Здесь хорошая физическая форма просто необходима. Непростая игра, но отменять правила не буду. Так будет честно.

С Даниилом мы только что завершили партию в шашки. Хотя он и предлагал сыграть в шахматы, но я отказалась по причине весьма скромных познаний, не распространяющихся дальше хода конем. Даниил же вполне уверенно владеет навыками этой древней игры.

По шашкам у нас вышла ничья, хотя на его поле фигур осталось больше. Вроде бы и удивляться-то нечему, если не принимать во внимание, что у мальчика имеются ментальные нарушения развития. Еще год назад Даниил не мог самостоятельно ездить на автобусе, ходить за хлебом, делать уборку дома, готовить некоторые блюда. Одно из них – селедку под шубой – мальчик и два его сверстника приготовили в день нашей встречи. Получилось вкусно...

Глава инициативной группы «Аманат и К» Айслу Кузенбаева уже больше двух лет занимается с особенными детьми. Она психолог. В тандеме с ОО «Стоп ­аутизм» команда Айслу работает с детьми, пытаясь минимизировать нанесенный болезнью ущерб. В центр, работу которого родители детей с ментальными нарушениями развития оплачивают добровольно и самостоятельно, сегодня ходят больше 40 ребятишек. 35 из них – дошколята.

– У нас дети занимаются в группах и индивидуально, – рассказала Айслу Кузенбаева. – И мы видим, что они совершенно не самостоятельные. Многих одевают и раздевают мамы, независимо от возраста. В еде большинство наших учеников избирательны не потому, что им что-то не нравится, а потому что не хотят даже пробовать что-то новое. Именно Даниил натолкнул меня на мысль о том, чтобы научить ребят самостоятельности, когда попросил с ним погулять.

Произошло это больше года назад. Ту первую вылазку из центра, где занимаются дети, Айслу и Даниил помнят до сих пор. У мальчика отложилось в памяти то, насколько интерес­но и красиво было на городской набережной, где они устроили небольшой пикник. Айслу запомнила то, как непросто было ребенку в автобусе, учитывая его нелюбовь к толпе и прикос­новениям посторонних людей. Но для Даниила такой опыт оказался чрезвычайно полезен и интересен. Именно благодаря той первой прогулке родилась идея социализации школьников, посещающих центр «Аманат и К», в городской среде.

Каждый четверг лета 2019-го родители вместе с педагогами центра брали детей и выезжали в город. Сначала учились переходить самостоятельно дорогу, потом ездить в автобусе. Со временем возникла идея научить ребят убираться дома и готовить. В 2020-м благодаря поддержке государства через грантовое финансирование областного ресурсного центра НПО проект команды Айслу под названием «Тренировка жизни» получил 200 тыс. тенге. На эти деньги они на несколько месяцев сняли квартиру, где 9 особенных школьников ежедневно на протяжении 4 часов учились вести быт.

– Они учились друг у друга видеть и сотрудничать, – рассказала Айслу. – Взаимодействие – тот основной эффект, который мы получили. Это очень важно. Ребята начали друг другу помогать, подсказывать, каждый по своим внутренним ощущениям нашел себе товарища. И теперь, выходя в город, кто-то отвечает непосредственно за путь к остановке, другие за поиск нужного автобуса и оплату проезда. А ведь раньше каждый был сам по себе.

Даниил, разговорившись, ­признался, что теперь умеет пылесосить и много чего другого делать по дому. Однако уточнил, что делает это, когда дома папа, но нет мамы. Потому что папа настаивает, а мама жалеет и позволяет увильнуть от нежелательной работы.

Такое поведение, говорят воспитатели центра, привычно для детей. Они не хотят напрягаться, привыкая таким образом к несамостоятельности. Особая роль при этом отводится родителям, которым следует настаивать на том, чтобы ребенок что-то сделал самостоятельно.

– Мы один раз дали ребятам по две тысячи тенге и возможность выбрать себе старшего напарника из числа воспитателей, – рассказала Айслу. – Целью стал поход в супермаркет со списком нужных товаров. Для детей это оказалось непростым испытанием, потому что у некоторых из них есть внутренняя установка делать все по порядку. То есть даже если он видит майонез, имеющийся в списке, то пройдет мимо, потому что еще не купил молоко или хлеб, которые указаны выше. И этому их тоже нужно учить.

Вместе с Даниилом салат «Селедка под шубой» готовят его товарищи Егор и Давид. Одному из них процесс явно не нравится из-за присутствующей в салате рыбы. Мальчик после разговора с педагогом соглашается лишь выкладывать ингредиенты ложкой слой за слоем. А вот Давид с удовольствием чистит и трет на терке варенные овощи, режет яйца. Он же смазывает слои майонезом. Женщины, помогающие ребятам готовить, отмечают, что именно Давид весьма увлечен готовкой. Мальчик не готов общаться с посторонними, но весьма благосклонно реагирует на похвалы в свой адрес.

Мамы воспитанников центра признаются, что такой опыт для их детей бесценен. Особенно важно привитие навыков нахож­дения в социуме, в окружении незнакомых людей. Сегодня работа в рамках проекта продолжается, несмотря на отсутствие финансирования. Это тем более ценно для аутистов, поскольку специалистов по работе с такими детьми в регионе просто нет. Сегодня команды «Аманат и К» и «Стоп аутизм» думают над тем, чтобы в 2021 году вновь написать проект и попробовать получить грантовое финансирование.

В работу они теперь хотели бы вовлечь обычных детей из числа их родственников для расширения круга общения своих воспитанников. Тем более что костанайцы в большинстве своем благосклонно относятся к особенным детям, особенно когда видят, что ребенок пытается справляться с трудностями, учится на равных со всеми жить в городской среде.