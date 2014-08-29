В "Самрук-Қазына" презентовали выставленные на продажу компании

Экономика
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Асхат Ниязов
АО "Самрук-Қазына" презентовало объекты, которые планирует продать до конца 2014 года по программе приватизации, сообщает Kazpravda.kz. Руководители дочерних компаний Фонда национального благосостояния представили инвесторам основные финансово-операционные данные по предприятиям, реализуемым в конкурентную среду в ближайшие месяцы.

АО НК "КазМунайГаз" представило на продажу:

1) ТОО НМСК "Казмортрансфлот" – национальный морской перевозчик, занимающийся транспортировкой грузов, в основном нефтяных. Активы компании составляют 42,7 млрд тенге; 
2) авиакомпания Euro-Asia Air. Выполняет частные полеты, в основном связанные с обслуживанием нефтяных организаций. Активы компании составляют 21 млрд 5 млн тенге.

Группа компаний "KMG International" представила инвесторам 3 предприятия:

1)  Global Security Systems. Компания занимается предоставлением услуг охраны объектов, а также обеспечением технической и пожарной безопасности в нефтедобывающем, промышленном секторах, охраной окружающей среды и т. д. Активы компании составляют $3 млн 394 тыс.; 
2) компания PALPLAST. Основная деятельность – производство труб и фитингов из  полиэтилена высокого давления, в основном для коммунальных сетей (вода, газо- и нефтепроводы, телекоммуникация и ирригация). Активы компании составляют $4 млн 754 тыс.;
3) Компания Rominserv Valves Iaifo Zalau SRL. Основная деятельность – дизайн, производство и продажа широкого ассортимента железных и стальных индустриальных и предохранительных клапанов (продукция ориентирована на нефтегазовые и нефтехимические секторы). Активы компании составляют $10 млн 281 тыс.

АО "НК "Қазақстан темір жолы" презентовало 3 компании:

1) ТОО "Ертыс сервис". Занимается выполнением работ по пропарке, промывке, подготовке вагонов под погрузку нефтеналивных грузов, проведением текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов и подготовкой перед ремонтом цистерн. Рыночную стоимость организации оценивают в 612 млн 571 тыс. тенге.
2) ТОО "Казыкурт – Юг". Аналогичная предыдущей компании деятельность, предприятие располагается в Южно-Казахстанской области. Рыночную стоимость организации оценивают в 585 млн 472 тыс. тенге.
3) ТОО "Бас-Балхаш 2004". Компания занимается техническим обслуживанием тепловозов и локомотивов. Рыночную стоимость организации оценивают в 162 млн 387 тыс. тенге.

"Самрук-Энерго" представил АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания", которая занимается передачей и распределением электроэнергии по Мангистауской области. Собственный капитал компании – 14 млрд 584 млн тенге.

АО "НАК "Казатомпром" выставило на продажу ТОО "КазГеоМаш". Компания занимается производством бурильных колонн и комплектующих. Стартовая цена предприятия составляет 72 млн 663 тыс. тенге. 

Всего в рамках приватизации до конца 2014 года фонд "Самрук-Қазына" планирует продать 64 актива. 

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