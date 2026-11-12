В «Самрук-Қазына» прокомментировали задержание Нурлана Жакупова

В фонде заявили, что оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе ФНБ «Самрук-Қазына» отреагировали на сегодняшнее задержание председателя правления Нурлана Жакупова, сообщает Kazpravda.kz

«Фонд оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам, обеспечивая необходимое взимодействие и предоставление запрашиваемой информации и материалов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в совершении коррупционного преступления были задержаны руководители «Самрук-Қазына» и КТЖ.

Политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале прокомментировал сегодняшнее задержание двух топ-менеджеров квазигоссектора, отметив, что «государство демонстрирует жесткий курс на борьбу с коррупцией, неотвратимость наказания и торжество законности - независимо от занимаемых постов и политического влияния».