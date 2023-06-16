В "Samruk-Kazyna" ответили на критику со стороны Натальи Годуновой

Экономика, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам Годуновой, проекты реализуются фондом дирекции строительства АО "Samruk-Kazyna Construction" без намека на соблюдение правил госзакупок, хотя ресурсы выделены большие.

Фото: Kazpravda.kz

В АО "Samruk-Kazyna Construction" ответили на критику со стороны председателя Высшей аудиторской палаты РК Натальи Годуновой, сообщает Kazpravda.kz.

В Нацкомпании заявили, что закупки по Национальному проекту "Комфортные школы" проводятся особым порядком, согласно правилам Фонда Национального благосостояния "Samruk-Kazyna". Правила госзакупок для государственных органов не распространяются на предприятия квазигосударственного сектора.

"Процедуры в корне отличаются от стандартных госзакупок особым порядком, в частности к компаниям предъявляются жесткие квалификационные требования, выставлены высокие пороги. Таким образом, фирмы "однодневки" или недобросовестные подрядчики, не имеющие соответствующего опыта, не проходят отбор", - заявил председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов.

Также в "SK Construction" отметили, что потенциальный подрядчик предоставляет банковскую гарантию, что мотивирует его выполнить работу в срок и не попасть в список недобросовестных поставщиков. Вместе с тем это даёт гарантию сохранности бюджетных средств в случае недобросовестности того или иного подрядчика.

"Мы понимаем обеспокоенность наших коллег из компетентных органов и поддерживаем инициативы контроля расходования бюджетных средств. Однако, важно детально разобраться в нюансах, чтобы не оставалось кривотолков и неверного представления о реализации Нацпроекта, - отметил Айманбетов. - Что касается контроля – нами разработана и введена в работу электронная кросс-платформа, где собраны все необходимые документы по каждому объекту, это позволяет надзорным органам контролировать ситуацию в режиме реального времени. Этому также способствует фото и видеонаблюдение, которое будет установлено на объектах строительства и технический надзор, который осуществляют от одного до трёх наших инспекторов, постоянно закреплённых на каждом объекте. Это тоже новшество, поскольку обычно в практике один инспектор курирует несколько проектов", - рассказал глава правления.

Кроме того, по его словам, подрядчики будут еженедельно отчитываться о ходе строительства в электронном формате.

"Такого раньше не было, и таким образом контроль осуществляется параллельно на нескольких уровнях. К слову, Кросс-платформа была согласована со всеми надзорными и контролирующими органами, в том числе со Счетным Комитетом (ныне Высшая аудиторская палата РК), чтобы подрядчики не подвергались чрезмерным проверкам. Поскольку вся необходимая документация для проверок имеется в единой электронной базе, где все открыто и прозрачно. Свои заявки потенциальные поставщики подают с помощью этого портала в электронном виде, что тоже исключает коррупционные риски и делает процедуру прозрачной и открытой", - подчеркнул Айманбетов.

В АО "Samruk-Kazyna Construction" отметили, что в рамках реализации Нацпроекта была создана комиссия из 44 человек: конкурсная комиссия - 13 человек; экспертная комиссия - 21 человек; наблюдатели - 11 человек.

В список наблюдателей вошли депутаты Мажилиса Парламента РК,  члены общественных советов Министерства просвещения, ФНБ "Самрук-Казына", НПП "Атамекен" и представители акиматов Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей. Наблюдателям предоставили доступ к порталу.

Отмечается, что дирекцией по реализации Нацпроекта сформирован жесткий график строительства, сейчас идет разработка проектно-сметной документации, который в последующим пройдет госэкспертизу, и после этого уже определятся конкретные цифры по ученическим местам, все бюджетные средства освоятся по целевому назначению.

Также важно, что выработан единый подход к проектированию комфортных школ, определен единый оператор, разработано единое техзадание. Это позволяет построить одинаково качественные школы во всех регионах страны.

"Во всех двадцати регионах созданы филиалы, наши представительства, укомплектован штат для реализации Нацпроекта "Комфортная школа". Несмотря на бюрократические проволочки в части ответственности и принятия решения, сделано много работы - внесены соответствующие изменения в бюджетный кодекс, составлены гражданско-правовые сделки, управление проектом, прописана ответственность сторон. Этот проект реализуется впервые, тем более в таком грандиозном масштабе и в такие короткие сроки! Исходя из этого, важно тщательно прописать каждый этап для успешной реализации проекта. Наши требования жесткие, они дисциплинируют и нас, и подрядчиков", - добавил Маулен Айманбетов.

Он напомнил, что в постановлении Правительства ответственность за реализацию Нацпроекта четко прописана и закреплена за Министерством просвещения, местными исполнительными органами в регионах страны и АО "Samruk-Kazyna Construction", которое является дирекцией по строительству комфортных школ.

К слову, все запланированные порядка 400 школ, включая 183 в сельской местности, абсолютно ничем не будут отличаться друг от друга как внешне, так и по внутреннему оснащению и комплектации. Таким образом школьники в городе и на селе будут иметь одинаковый доступ к качественному образованию. И такие продвижения в этом направлении делает именно Нацпроект "Комфортная школа", подчеркнули в Нацкомпании.

Напомним, вчера глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова высказалась на пленарном заседании Мажилиса о необходимости введения солидарной ответственности за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, так и руководителей регионов.

"Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью. Да и в прошлом году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта "Комфортные школы" под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате, проект реализуется фондом дирекции строительства АО "Samruk-Kazyna Construction" без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 тлрн тенге!" - заявила Годунова.

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