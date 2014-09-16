В Санкт-Петербурге эксперты обсудили отношение власти к музеям Культура 750 Татьяна БЕК, Санкт-Петербург

Казахстан представлял генеральный директор КазНИИ культуры Министерства культуры и спорта Андрей Хазбулатов, познакомивший участников форума с проектом Концепции культурной политики РК, которая активно обсуждается сегодня в республике. В своем выступлении он отметил важность культуры как одного из главных индикаторов общественного благополучия.



По его мнению, созданный впервые в истории страны проект Концепции культурной политики – показатель того, что Казахстан достиг определенных успехов в экономическом, политическом, социальном развитии. "Сегодня жизненно важно выработать более глубокое понимание роли культуры в условиях глобальной конкуренции. Мировой опыт подтверждает, что успешное развитие страны зависит от культурной политики государства, выработанной на основе национальной идеи и принципов казахстанского патриотизма. В этом контексте Президент Нурсултан Назарбаев, который уделяет пристальное внимание развитию национальной культуры и искусства, своевременно дал поручение разработать проект концепции", – отметил А. Хазбулатов.



Международная конференция "Музеи и власть" организована музейным сообществом России, Германии и США при поддержке Международного совета музеев, правительства Санкт-Петербурга, правительства Сверд­ловской области и Администрации Президента РФ. Конференция была задумана в 2012 году национальными комитетами ИКОМ Германии, России и США. Центральной площадкой форума выступает Государственный Эрмитаж, который в нынешнем году отмечает 250-летие.

