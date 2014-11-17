Экономика В Санкт-Петербурге казахстанские продукты питания представлены на PeterFood 2014

Отечественные производители продуктов питания презентовали свою продукцию российским потребителям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "KAZNEX INVEST".



При содействии АО "KAZNEX INVEST" на 23-ей Международной продовольственной выставке PeterFood 2014 в Санкт-Петербург, прошедшей 11–13 ноября, в формате Единого национального стенда была представлена пищевая продукция казахстанского производства.



Посетители главной выставки Северо-Западного региона России в сфере продовольственной торговли провели дегустацию таких продуктов питания, как: шубат компании "Даулет-Бекет", тан, айран, сыр чечил ТОО "Лидер 2010" и томатную пасту ИП "Сыздыкова". Кроме того, на национальном стенде выставлен большой ассортимент макаронных изделий компаний ТОО "Султан маркетинг" и KORONA Export и мука их производства.



"Продукция нашего завода широко представлена в приграничных российских городах. Теперь мы смотрим в будущее и хотим достичь аналогичных результатов в крупнейших городах России, таких, как Москва и Санкт-Петербург. В этом году мы уже начали работу по привлечению заинтересованных покупателей в столице России, и наше участие в данной выставке – прекрасная возможность ознакомить Северо-Западный регион страны с нашей продукцией. Будем надеяться, что ценители молочной и сырной продукции культурной столицы оценят качество продукта и в ближайшем будущем она будет доступна широкому покупателю", – считает Дмитрий Редькин, директор по продажам ТОО "Лидер- 2010".



"Качество нашей продукции широко оценено как на казахстанском рынке, так и на рынках среднеазиатского региона. Но мы не стоим на месте и готовы расширить географию экспорта и в другие страны. В текущем году, при содействии Национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST, мы активно принимали участие во многих мероприятиях на территории Российской Федерации. Результатом стало подписание договоров поставок в приграничные регионы. Рынок Санкт-Петербурга для нас является новым вызовом, и подобного рода площадка для переговоров, как выставка "Петерфуд", может стать отличным трамплином для поиска покупателей в данном регионе", – поделился своим мнением Дохов Амурбек, директор ИП "Сыздыкова".



Казахстанским компаниям участие в выставке позволило установить деловые контакты с представителями из 12 стран (Россия, Беларусь, Великобритания, Армения, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Тунис, Турция, Чехия), а именно экспонентами предприятий оптовой торговли, производителями продовольственной продукции, розничными торговыми сетями. Это дает основания прогнозировать заключение взаимовыгодных контрактов в ближайшее время.



Выставка "Петерфуд" более 20 лет является лучшей возможностью для установления деловых контактов и продвижения своего товара на рынке Северо-Западного региона России. "Петерфуд" – единственная выставка продуктов в стране, которая обеспечивает экспонентам гарантированный контакт с закупщиками розничных сетей прямо на стендах. В 2014 году на выставке приняло участие более 200 компаний из 213 стран мира, она привлекла более 10 000 посетителей.