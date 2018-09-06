В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки на тему религии
В Саудовской Аравии ввели новые законы, согласно которым пользователи соцсетей могут сесть в тюрьму за сатирические посты на тему религии. Об этом говорится на странице прокуратуры в Twitter, сообщает lenta.ru.
"Создание и распространение контента через социальные сети, который несет в себе высмеивание, издевку, провокацию и нарушает общественный порядок, религиозные ценности и общественную мораль, будет считаться киберпреступностью", — сообщили в ведомстве.
Люди, признанные виновными в распространении подобного контента в сети и "нарушении общественного порядка", могут отправиться за решетку на срок до пяти лет. Кроме того, они должны будут выплатить штраф в три миллиона риалов (800 тысяч долларов).
В 2012 году саудовский блогер был приговорен к 10 годам тюрьмы и тысяче ударов плетью за киберпреступления и оскорбление ислама, напомнил портал. Также отмечается, что население Саудовской Аравии среди всех ближневосточных стран — одно из самых активно пользующихся социальными сетями.